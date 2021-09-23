المصري لـ في الجول: صفقاتنا المقبلة ستكون من خلال الشعباني.. هذا ما حدث في السابق

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 14:01

كتب : أيمن عيد

معين الشعباني

كشف محمد الخولي نائب رئيس المصري عن عقد ناديه لمؤتمر صحفي غدا الجمعة لتقديم المدير الفني الجديد للفريق معين الشعباني.

هذا بالإضافة لتقديم اللاعبين الجدد الذين انضموا للفريق في الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحدث محمد الخولي لـFilGoal.com قائلا: "الصفقات المقبلة للنادي ستكون من خلال الجهاز الفني بعد رؤية ودراسة من معين الشعباني وبناء على رؤيته للفريق في الأيام الماضية".

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وعن التعاقدات السابقة قبل قدومه قال: "أجرينا تعاقداتنا من خلال اللجنة الفنية ولجنة التعاقدات لسد العجز في بعض المراكز وعلى ضوء الاحتياجات اللازمة للفريق".

أما عن موعد مواجهة الموارد الأوغندي في ذهاب دور الـ32 في الكونفدرالية فقال: "ستكون يوم 16 أكتوبر المقبل في أوغندا".

وضم المصري خلال الصيف الجاري كل من إلياس الجلاصي وإسلام المزين وإسلام جمال وأحمد علاء وأسامة الجزار وأحمد الشيخ وعمرو مرعي ومحمد بلح.

المصري معين الشعباني
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