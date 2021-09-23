وائل جمعة: أداء السوبر كان متوقعا.. وكيروش لديه مشكلة بعدم قدرته على متابعة لاعبي الزمالك

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 13:53

كتب : FilGoal

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تحدث وائل جمعة مدير منتخب مصر لكرة القدم عن انطباع كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي عن أداء السوبر المصري.

وأوضح جمعة أن الأداء كان متوقعا لأنها بداية موسم واللاعبون عائدون من فترة الراحة.

وقال جمعة عبر إذاعة أون سبورت: "أي شيء يرتبط باسم مصر لا بد من تفضيله على أي شيء آخر، هو تكليف وأتمنى أن أكون إضافة مثلما سيضيف لي المنصب وأتمنى أن أكون مساعدا وعلى قدر الثقة، هي مسؤولية كبيرة تحمل آمال كل مصري".

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وعن انطباع كيروش بعد السوبر أوضح "لا أريد القول بأنه متوقع في بداية الموسم، واللاعبون عائدون من الراحة، كان يعلم أن اللاعبين غير جاهزين ونقلنا له الصورة فيما يتعلق بكل شيء عن اللاعبين والكرة المصرية".

وتابع "لا أحد يجب الكرة يتمنى أن يرى الصورة التي وجدناها في السوبر، نتمنى ساعة الاختيار أن يحالفنا التوفيق في اختيار القائمة لمباراتي ليبيا".

وأضاف جمعة "كيروش يستغل كل دقيقة لدراسة اللاعبين، والجهاز المعاون جهز له بعض الأسماء يتابعهم، ويعمل من خلالهم".

وكشف مدير المنتخب "كيروش لديه مشكلة مثلا أنه لن يقدر على متابعة لاعبي الزمالك لعدم ارتباطهم بمباريات في هذا التوقيت، قائمة الاختيار محدودة، ولن تخرج عن الأسماء التي تواجدت في المعسكرات الأخيرة".

وشدد جمعة "إذا كانت قد أقيمت 4 أو 5 مباريات، لتغير الأمر، وبالتأكيد بصدد متابعة مباراتي سموحة ضد بيراميدز، والأهلي ضد إنبي في كأس مصر".

وواصل "كيروش يبلغ 70 عاما، ويملك خبرة السنين، لديه شخصية وكاريزما وتاريخ ومعرفة بكرة القدم، وخاض 5 تصفيات لكأس العالم، ويفهم كل شيء، فهو لا يضيع وقته حاليا لأن ليس لديه معلومات كافية، والجهاز المعاون يساعده".

وأعرب وائل جمعة عن ثقته قائلا: "رهاني على اسمه وبدايته وتاريخه، وخبراته بالصعود لأربعة منتخبات لكأس العالم، ولكن نحن في وضع استثنائي، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في اختيار العناصر، وتحسين مستوى اللاعبين بشكل ينعكس إيجابا على الفريق".

واختتم تصريحاته "نبدأ بشكل صحيح، ليأخذ كيروش الكرة المصرية إلى المسار المطلوب".

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