مجاهد يجتمع مع كيروش

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 13:37

كتب : FilGoal

المؤتمر الصحفي لتقديم كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر

اجتمع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة اليوم الخميس مع المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانا مقتضبا أوضح أن الاجتماع جاء لمناقشة احتياجات كيروش الفنية وتصوراته خلال المرحلة المقبلة.

وكان كيروش تولى تدريب منتخب مصر خلفا لحسام البدري الذي تمت إقالته عقب التعادل مع الجابون بهدف لمثله في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

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ويستعد منتخب مصر لملاقاة ليبيا في مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام ليبريا استعدادا لمواجهتي ليبيا.

وتقام مباراتي ليبيا في الثامن والـ11 من شهر أكتوبر المقبل.

ويتصدر منتخب ليبيا المجموعة السادسة بست نقاط ويليه مصر بأربع نقاط.

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