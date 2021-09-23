ميتشو: يجب أن تدعم إدارة الأهلي موسيماني.. ما حدث طبيعي

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 13:08

كتب : FilGoal

ميتشو - الزمالك - إنبي

طالب ميلوتين سيريديوفيتش "ميتشو" المدير الفني الأسبق للزمالك ومنتخب أوغندا الحالي إدارة الأهلي بدعم مدرب الفريق بيتسو موسيماني.

وتحدث ميتشو لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "بيتسو موسيماني هو صديق لي منذ أكثر من 30 عاما وأعرف مدى قدراته وخبراته الكبيرة، أعتقد أنه واحد من أفضل 3 مدربين في إفريقيا".

وواصل "من حيث الهزائم فيجب أن ندرس الأسباب التي أدت لذلك، لقد فاز بدوري أبطال إفريقيا فمن الطبيعي أن يحدث بعض الهبوط، يجب أن نحافظ على نفسية اللاعبين ونعيدهم للطريق الصحيح".

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وأكمل "الزمالك فاز بالدوري والأهلي لم يستطع اللحاق به بسبب المنافسات الإفريقية ولم ينجح في تعويض فارق النقاط، أعتقد أن موسيماني يفتقد قدرا كبيرا من اللاعبين في أكثر من مركز وربما يكون هذا سبب هزيمته في كأس السوبر".

وأضاف ميتشو "إدارة الأهلي يجب أن تتفهم ذلك بشأن الغيابات والإصابات، يجب أن يكون هناك دعم من الإدارة لموسيماني خاصة بعد الموسم المجهد، أتمنى له الخير أرى أن هناك سوء حظ واجه الأهلي، الفوز بدوري الأبطال إنجاز يُحسب له".

وشدد "وفي المنافسات المقبلة يجب أن يضع الأهلي الهزائم خلفه ليركز فيما هو مقبل".

وتابع "لا يجب محاسبته بالقطعة عند النجاح الكل يشيد به ومع الهزيمة الكل ينتقده بشدة، يجب أن يحصل على فرصته كاملة حتى نستطيع تقييمه بشكل كامل فلا يجب أن تحكم عليه في مباراة واحدة أو بالقطعة مرورا بالمواسم والبطولات التي يلعبها".

وأكمل "يجب أن يكون هناك حالة من التناغم مع اللاعبين الدد ولا يجب أن نعلق له المشنقة أو نضع علامات استفهام حوله نتيجة ضعف الأداء في فترة معينة في مرحلة قصيرة".

وأتم ميتشو حديثه قائلا: "متأكد أن محمود الخطيب رئيس الأهلي قائد ممتاز ومتفهم لما يمر به الفريق والأهلي يثبت كل فترة أنه واحد من أفضل الأندية بغض النظر عن الظروف التي يمر بها".

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