اسكواش - وادي دجلة يدعم أبطاله السبعة قبل انطلاق منافسات بطولة سان فرانسيسكو

أشاد نادي وادي دجلة بمشاركة 7 من أبطاله في منافسات بطولة نيتسويت المفتوحة بسان فرانسيسكو للرجال والسيدات.

وتقام البطولة في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري وتبلغ قيمة جوائزها 121 ألف دولار.

ويمثل وادي دجلة في منافسات الرجال كل من علي فرج المصنف الأول عالميا وكريم عبد الجواد ومازن هشام ويوسف إبراهيم.

بينما في منافسات السيدات يمثل وادي دجلة كل من نوران جوهر وهانيا الحمامي وروان العربي.

وكان ثنائي وادي دجلة علي فرج ونوران جوهر قد حققا لقب بطولة مصر المفتوحة والتي أقيمت أمام الأهرامات.

كما يشارك في بطولة سان فرانسيسكو كل من محمد الشوربجي وطارق مؤمن ومروان الشوربجي ومحمد أبو الغار ومصطفى عسل وعمر مسعد.

بينما في السيدات فبخلاف ثلاثي وادي دجلة تلعب كل من سلمى هاني ونادين شاهين.