أنشيلوتي: أنا محظوظ بهذا الفريق

اعتبر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد نفسه محظوظا لامتلاكه هذا الفريق، وذلك في تصريحاته عقب فوزه على ريال مايوركا بسداسية.

نجح ريال مدريد في تحقيق فوز كبير بستة أهداف مقابل هدف واحد أمام ريال مايوركا ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أضع خبراتي في خدمة الفريق وأعطيه كل ما لدي من الخبرة والثقة".

وأضاف "أنا محظوظ لأنني أدرب فريقا شجاعا يتمتع بكثير من الجودة ويتعلم بسرعة".

وتابع "كما قلت في عدة مناسبات، لدينا مزيج جيد من الخبرة والشباب في الفريق. جودة الشباب عالية جدا وقد أظهروها أمام مايوركا، لكن يجب ألا ننسى أن الخبرة عنصر مهم جداً في كرة القدم".

وأردف "أعجبني مشاهدة مدى استعداد اللاعبين الذي يشاركون لدقائق قليلة. كان ماركو أسينسيو مستعدا، وإسكو ولوكا يوفيتش أيضا، هذا خير دليل على جودة الفريق".

ونجح أسينسيو في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" وهو أول هاتريك في تاريخه وأول أهدافه في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وواصل "قدم أسينسيو جهداً رائعاً. وهو يبلي حسناً في هذا المركز وبإمكانه إلحاق الأذى بالمنافس لأنه يتمتع بجودة كبيرة بين الخطوط ويسدد ببراعة".

وأكمل "لعب أسينسيو بشكل جيد جدا وأتمنى أن يتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف الأسبوع المقبل أيضا، فهو يتمتع بالجودة ويعقد شراكات جيدة مع باقي الفريق ويسدد ببراعة".

كما أشاد بنجمه كريم بنزيمة "من الواضح في هذه اللحظة أن كريم بحالة جيدة. فهو لا يكتفي بتسجيل الأهداف، بل يهدي تمريرات حاسمة لزملائه، إنه لاعب متكامل من كل الجوانب".

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الدوري الإسباني بعد ست جولات، بينما تجمد رصيد مايوركا عند 8 نقاط في المركز العاشر.

افتتح كريم بنزيمة الأهداف مبكرا في الدقيقة الثالثة بعد استغلال خطأ دفاعي وسدد الكرة أرضية على يمين حارس المرمى.

سيطر ريال مدريد على الكرة بعد الهدف المبكر لكن دون خطورة على المرمى في أول 20 دقيقة.

وفي الدقيقة 24 نجح أسينسيو في تسجيل الهدف الثاني ليتقدم ريال مدريد بهدفين دون رد في أول 24 دقيقة.

ولكن بعد دقيقة واحدة نجح لي كانج لاعب مايوركا في تقليص الفارق سريعا بتسجيل هدف بتسديدة من خارج منطقة الجزاء على يمين كورتوا.

ونجح أسينسيو في التسجيل مجددا في الدقيقة 30 بعد تمريرة رائعة من بنزيمة لينهي الشوط الأول بالتقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكما فعل في الشوط الأول سجل كريم بنزيمة هدفا مبكرا في الدقيقة 50 لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بسبب خطأ على المهاجم الفرنسي.

وبعد أقل من خمس دقائق نجح أسينسيو في استكمال الهاتريك بتسجيل هدف ريال مدريد الرابع من صناعة بنزيمة مجددا.

وفي الدقيقة 78 استغل بنزيمة عرضية ديفيد ألابا وسجل هدفا خامسا لريال مدريد والثاني لفريقه.

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واستغل لاعبو ريال مدريد انهيار دفاعات مايوركا وسجل البديل إيسكو هدفا سادسا في الدقيقة 84 بعد تمريرة فينسيوس جونيور.

ورفع كريم بنزيمة رصيده إلى 8 أهداف في صدارة هدافي الدوري الإسباني يليه فينسيوس جونيور بخمسة أهداف.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة يوم السبت أمام فياريال ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.