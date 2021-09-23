الإمارات توضح موقفها من استضافة مونديال الأندية

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 11:47

كتب : FilGoal

كأس العالم للأندية

أوضح راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة الإماراتي موقف بلاده من استضافة كأس العالم للأندية 2021.

أكثر من دول تحاول استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2021 بعد اعتذار اليابان عن عدم استضافتها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال النعيمي في تصريحات نشرتها جريدة البيان الإماراتية: "هناك محادثات بين اتحاد الكرة ومجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بخصوص الاستضافة مونديال الأندية".

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وأضاف "حتى الآن لم يصدر قرار نهائي في هذا الأمر".

وأكد "نحن حريصون على استضافة البطولات الكبرى".

لا يزال غير معلوم الدولة المستضيفة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية والمقرر لها ديسمبر المقبل.

وكشف موقع ‏ذا أثليتك أن الإمارات أبدت اهتماما رسميا لاستضافة النسخة المقبلة من مونديال الأندية.

وكانت جنوب إفريقيا قد تقدمت رسميا بطلب استضافة البطولة بعد اعتذار اليابان.

وسبق للإمارات استضافة كأس العالم للأندية أربع مرات من قبل إذ استضافت أبو ظبي نسخ 2009 و2010 و2017 و2018.

وفي حال فوز جنوب إفريقيا باستضافة البطولة ستكون للمرة الأولى في تاريخها.

وأشار موقع ‏ذا أثليتك إلى أن البرازيل أيضا تناقش فكرة التقدم بطلب لاستضافة البطولة لكن لم يتم ذلك بشكل رسمي إلى الآن.

ويمثل الأهلي المصري قارة إفريقيا في البطولة للعام الثاني على التوالي بينما يمثل نادي تشيلسي قارة أوروبا.

الإمارات كأس العالم للأندية
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