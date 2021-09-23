الزمالك يكشف تفاصيل "القنبلة الموقوتة" في أزمتي محمد إبراهيم وشيكابالا مع ماريتيمو ولشبونة

"قنبلة موقوتة" هكذا وصف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك تفاصيل أزمتي عقدي محمد إبراهيم ومحمود عبد الرازق شيكابالا حينما عادا لصفوف النادي قادمين من ماريتيمو وسبورتنج لشبونة البرتغاليين.

محمد إبراهيم النادي : سيراميكا كليوباترا شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وكل ما قاله عمرو أدهم في حواره عبر قناة "صدى البلد" جاء كالتالي:

أزمة محمد إبراهيم وماريتيمو

"إدارة الزمالك قامت بتحرير عقد بيع محمد إبراهيم لماريتيمو يوم 29 أغسطس 2014، البند الأول في التعاقد أن اللاعب سينتقل مجانا إلى النادي البرتغالي".

"وإن أراد ماريتيمو أن يستمر اللاعب معه بعد 30 يونيو 2015 يخطر الزمالك يوم 11 فبراير 2015، كأن النادي البرتغالي يخضع اللاعب للتجربة".

"مقابل انتقال محمد إبراهيم حال تفعيل بند الشراء هو 400 ألف يورو، وتُدفع تلك المستحقات في صورة إيصالات أمانة عددهم 7".

"إيصالات الأمانة تستحق الدفع من 31 مايو 2015 حتى 31 مايو 2016".

"النادي البرتغالي قال إن إيصالات الأمانة مضمونة من مصرف نقدي هناك".

"وضع ماريتيمو شرطا لو أنه لو لم يستطع بيع محمد إبراهيم حتى 31 أغسطس 2016 يتعهد الزمالك بأن يشتري اللاعب مجددا".

"الزمالك اشترى محمد إبراهيم يوم 29 يناير 2015 قبل 11 يوما فقط من موعد إبلاغ ماريتيمو لنا هل سيفعل بند الشراء أم لا وحينها سيعود للزمالك إن لم يرغبوا في ضمه نهائيا".

"الزمالك اشترى محمد إبراهيم مقابل 500 ألف يورو".

"تم تقسيم مستحقات شراء الزمالك لمحمد إبراهيم على 5 أقساط تدفع من 1 مارس 2015 حتى 1 أكتوبر 2016".

"البند الثاني لو أعار الزمالك اللاعب أو باعه أو رحل في صفقة انتقال حر، يستحق نادي ماريتيمو الحصول على 40% من قيمة الانتقال بحد أدنى مليون يورو".

"لو الزمالك لم يسدد أي قسط من الأقساط البالغة 500 ألف يورو، يجب على الزمالك دفع كل القيمة المادية مرة واحدة، ويسترد ماريتيمو إيصالات الأمانة لتي أرسلها للزمالك من قبل".

"في 31 يوليو 2019 باع الزمالك محمد إبراهيم إلى مصر للمقاصة مقابل 5 ملايين جنيه أي 300 ألف يورو".

"وبسبب أن الـ40% نسبة إعادة البيع هي 120 ألف يورو، طلب ماريتيمو الحصول على مليون يورو".

"أرسل ماريتيمو يوم 18 يونيو 2020 خطابا للحصول على مليون يورو والزمالك لم يرد، ويوم 20 يوليو حركوا شكوى لدى فيفا".

"وطلب النادي البرتغالي الحصول على مليون يورو بالإضافة لـ5% فوائد منذ يوم بيع اللاعب حتى يوم الدفع".

"صدر الحكم يوم 6 أكتوبر 2020 بسبب عدم رد الزمالك على الشكوى وعدم وجود محامي".

"تسلمنا حيثيات القرار وكلفنا محامي وفي يناير 2021 حصلنا على الحيثيات وقدمنا طعنا أمام المحكمة الرياضية".

"ومازلنا ننتظر القرار، نريد دفع الـ40% من الـ5 ملايين جنيه فقط بدلا من المليون يورو".

"تلك الأزمة وبدايتها كانت في سنة 2014".

أزمة عقد شيكابالا

"وقعنا عقدا مع سبورتنج لشبونة لضم شيكابالا يوم 26 أغسطس 2015 بقيمة 650 ألف دولار، ندفع 250 ألف دولار بعد التوقيع مباشرة".

"و200 ألف دولار يوم 1 يناير 2016 ومثلهم يوم 1 يونيو 2016".

"ولكن إن لم تدفع قسط شهر يناير حتى يوم 15 من الشهر نفسه، تصبح هناك غرامة 200 ألف دولار إضافية".

"والأمر ذاته ينطبق على قسط شهر يونيو لو لم ندفع حتى 15 يونيو، تصبح هناك غرامة 200 ألف دولار أخرى".

"الزمالك دفع فقط 140 ألف دولار من 650 ألف دولار فقط ويتبقى لسبورتنج لشبونة 510 ألف دولار".

"أرسل النادي خطابا يوم 30 ديسمبر 2015 يطلب الحصول على الأقساط بالإضافة لـ10% فوائد".

"ويوم 16 فبراير طلب سبورتنج لشبونة 710 ألف دولار وفي شهر يونيو طلب 910 ألف دولار بالإضافة لفوائد تصل لـ10%".

"فيفا حكم في القضية يوم 28 يونيو 2020، بدفع 510 ألف دولار بالإضافة لـ10%".

"ولكن النادي البرتغالي طعن على الحكم لأنه يريد الحصول على 910 ألف دولار".

"سأفترض أن الطعن رفض سيجب على الزمالك دفع 510 ألف دولار، وتحمل 10% فوائد من 26 أغسطس 2015 وحتى اليوم وبالتحديد حتى تاريخ صدور الحكم".

"الـ510 ألف دولار بالفوائد وصلت لـ810 ألف دولار الآن على سبيل المثال".

"هناك شرط جميل في تعاقد شيكابالا أن سبورتنج لشبونة له الأولوية في عرض شيكابالا عليه حال انتقاله للدوري البرتغالي".

"ولو الزمالك عرض شيكابالا على أي ناد برتغالي آخر دون العودة لسبورتنج لشبونة يدفع الزمالك 30 مليون يورو".

"هناك 300 ألف دولار فوائد نتيجة عدم دفعنا للمستحقات".

"لا نعرف موعد صدور الحكم في أزمة سبورتنج لشبونة".