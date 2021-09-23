جهاد جريشة: لن يتواجد حكم مصري في كأس العالم طوال فترة عصام عبد الفتاح.. ولذلك رفضت مباراة القمة

يرى جهاد جريشة الحكم الدولي السابق أن الحكم المصري لن يتواجد في كأس العالم طوال تواجد عصام عبد الفتاح في الاتحادين المصري والإفريقي.

وقال جريشة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "عصام عبد الفتاح يقول أنه ساعدني وهو لم يفعل أبدا، من ساعدني حقا هو هاني أبو ريدة".

وأضاف "بعد مباراة الوداد والترجي لجنة حكام إفريقيا بالكامل هنأتني على أدائي، بعد ذلك خرج قرار إيقاف سياسي من جانب أحمد أحمد".

وتابع "عصام عبد الفتاح قال أنه جمعني بأحمد أحمد لتخفيض العقوبة وهذا لم يحدث من فعل ذلك هاني أبو ريدة".

وكشف جريشة "لجنة حكام الاتحاد الإفريقي كانت تسألني لماذا يكرهك الرجل المصري -عصام عبد الفتاح- الوحيد الذي رفض قيادتي لمواجهة الوداد والترجي في نهائي إفريقيا كان عصام عبد الفتاح فقط".

وواصل جريشة "عصام عبد الفتاح لم ينجح في منعي من خوض منافسات كأس العالم 2018، مصر خسرت تواجد حكم في مونديال 2022 بسبب عصام عبد الفتاح، وما حدث معي يحدث مع أمين عمر وسبب عدم ترشحنا لكأس العالم".

وبالحديث عن علاقته بجمال الغندور فأوضح "له فضل عليا بعد ربنا، دخلت معه دوري ممتاز وقائمة دولية".

وكشف جريشة "بكل وضوح طول تواجد عصام عبد الفتاح في الاتحاد المصري والاتحاد الإفريقي لن يذهب حكم مصري إلى كأس العالم وما حدث مع أمين عمر أكد لي ذلك".

وعن اعتزاله أوضح "وجيه أحمد تواصل معي للاستمرار الموسم المقبل وشكرته على ذلك لكني اعتذرت".

وبالحديث عن سبب رفضه لإدارة القمة بين الأهليو الزمالك مرتين قال: "رفضت تحكيم مباراة القمة مرتين الأولى في 2017 واعتذرت لأن هدفي وقتها كان خوض منافسات كأس العالم وتلك المباراة يمكن أن تسبب في عكس ذلك".

واختتم تصريحاته "أما المرة الثانية كان لدي الزمالك ضد بيراميدز وتحدثوا معي لعدم ذهابي وتحكيم لقاء القمة لكن قلت أن سيرتي الذاتية بها كأس عالم والأفضل إضافة لقاء القمة لحكام آخرين".