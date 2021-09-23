حوار – عضو إدارة الزمالك: تسوية عقد النقاز لم تساهم في الحكم لصالحنا.. وجديد أزمة حسام فيصل وجروس

قال عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك إن تسوية تعاقد حمدي النقاز لم تساهم في الحكم لصالح ناديه في المحكمة الرياضية.

كما كشف عضو إدارة الزمالك عن التطورات الأخيرة في أزمة منع النادي الأبيض من القيد بسبب حسام أشرف وتوقيعه لأكاديمية كاميرونية.

هذا بالإضافة لحديثه عن قضيتي بنجامين أتشيمبونج وكريستيان جروس لاعب ومدرب الفريق السابق.

وكل ما قاله عمرو أدهم في حواره عبر قناة "صدى البلد" جاء كالتالي:

أزمة حسام أشرف

وصلنا خطابا منع الزمالك من القيد يوم 23 يونيو ولم يكن من مصلحتنا الإعلان عنها لخلق حالة من الجدل للاعبين والجماهير أثناء خوض منافسات الدوري وفي ظل حقنا في التقدم بالتماس قمنا بذلك مباشرة.

اتخذنا خطوة جيدة بالتصالح مع الأكاديمية الكاميرونية وأثبتنا حسن نية الزمالك بدفع منتصف الغرامة المالية، ولدينا جزء آخر سندفعه في شهر أكتوبر لنساهم في رفع العقوبة.

الأكاديمية الكاميرونية طلبت 4 ملايين يورو وتوصلنا معهم لاتفاق تسوية استحق حصولهم على 200 ألف يورو.

حسام أشرف لاعب مميز ولكنه صغير السن لذا قيمته لن تساوي ذلك المبلع الضخم، وعندما جلست مع اللاعب هو وقع معهم ظنا منهم أنه وكالة لتسويقه وقال لي إنه شعر بعدم الراحة فقرر فسخ التعاقد.

وبذلك نحن قمنا بحل الخلاف المالي، لكن هناك خطأ في إجراءات التعاقد لأن هناك لاعب وقع لناديين والزمالك هو النادي الثاني لذا تتم توقيع العقوبة علينا.

أبلغنا باتريس كارتيرون مدرب الفريق باستبعاد حسام من المباريات فور تسلمنا خطاب العقوبة.

بسبب كثرة الأزمات أصبحنا مهيأين للصدمات المتتالية، والآن نحاول إقناع المحكمة الرياضية بإيقاف قرار منعنا من القيد لحين الحكم ولدينا أملا برفع الإيقاف قبل نهاية الانتقالات يوم 7 أكتوبر المقبل.

هل يتعاقد الزمالك مع لاعبين جدد؟

أعتقد أنه ممكن، يجب أن أقول كذلك إننا منذ عام 2014 وحتى 2021 اشترى الزمالك 80 لاعب، كم لاعب منهم بقى في النادي أو كان عنصرا رئيسيا لنا؟ هناك بعض اللاعبين لا نتذكر تواجدهم في الفريق.

عاد للفريق رزاق سيسيه وعمر السعيد ومصطفى فتحي وفقدنا فرجاني ساسي ومصطفى محمد.

رزاق كان يجب أن يتواجد معنا وهو حظي بإعجاب كارتيرون، والمشكلة حاليا أن اللاعب يعاني من إصابة ونريد التأكد من جاهزيته الفنية والبدنية.

أعتقد أن عمر السعيد سوف يستمر معنا هو قدم نصف ثاني من الموسم مميز رفقة الجونة، وأعتقد أن سيقدم منافسة جيدة لسيف الدين الجزيري.

موقف الجزيري بالنسبة لقيده كلاعب جديد نحن أرسلنا استفسارا للفيفا وأوضحنا أن تعاقدنا مع اللاعب من المقاولون كان إعارة بنية البيع وكل شيء حدث قبل تسلمنا خطاب المنع من القيد.

نأمل أن يتم اعتبار اللاعب صفقة قديمة وليست جديدة لقيده لكننا حتى الآن لم نحصل على الرد.

هل يعود مصطفى محمد؟

أشعر أن مصطفى لا يريد العودة إلى مصر، لا أعرف الواقع حاليا ولا أعرف إن كان جالاتا سراي يريد رحيله، وحال حدوث ذلك سيطلب النادي التركي مبلغا كبيرا.

لكنني لا أظن أن مصطفى يريد العودة إلى مصر.

تفاصيل أزمة النقاز

حدث تواصل من اللاعب معنا وقال لنا إنه لديه أسبابه التي دفعته للرحيل مثل التعامل معه بشكل غير مناسب بالإضافة لمستحقات متأخرة وطلبات لم تُنفذ.

كارتيرون لم يرفض ضم اللاعب وقال لو عاد لا مشكلة بالنسبة له، والنقاز قال إنه يريد العودة إلى الزمالك والمشاركة معه في دوري أبطال إفريقيا.

كارتيرون لم يختر النقاز ولكنه لم يرفض عودته كي أكون دقيقا.

استطلعنا رأي محامي مصري وآخر إيطالي كان مسؤول عن قضية النقاز في المحكمة الرياضية وقال إن هناك احتمال أن تؤيد العقوبة على الزمالك أو تُخفض.

سألنا المحامي إلى أي مدى سوف تُخقض وقال إنها ستبلغ 800 أو 900 ألف دولار.

لكن المشكلة أن المحكمة الرياضية هي آخر درجات التقاضي ولا يوجد بعدها أي شيء، وإن صدر منها حكما بغرامة فيجب دفعها خلال 30 لـ45 يوما وإن لم يحدث ذلك ستوقع علينا عقوبات إضافية.

الجمهور لا يرى البعد الثالث للأزمة، نحن تم إيقافنا عن القيد ولو اتخذنا مخاطرة عدم التسوية مع النقاز والتعاقد معه وفي ظل عدم امتلاكنا للمال حال توقيع غرامة علينا سيتم معاقبتنا بخصم نقاط والهبوط للدرجة الثانية.

مشكلة القضايا في المحكمة الرياضية أنك لا تعرف متى يصدر الحكم.

نحن سوينا أزمة النقاز في أول أسبوع من شهر سبتمبر وبعد أسبوعين جاء حكم المحكمة الرياضية بانتصار الزمالك.

التسوية مع النقاز لم تؤثر في قرار المحكمة الرياضية بالحكم لصالح الزمالك.

ماذا خسرنا من التعاقد مع النقاز؟ قبل التسوية معه كنا معرضين لغرامة مالية وحال عدم دفعها تغلظ العقوبات علينا.

بعد التسوية أصبحت أملك لاعبا لو أشركته هو مكسب فني بناء على رأي المدرب.

نعم القرار لم ينل رضا الجماهير، لكن في بعض الأوقات ليست كل القرارات ترضي الجميع.

أزمة أتشيمبونج

خفضنا المبلغ المالي المطلوب دفعه، كنا سنذهب معه لأزمة إيقاف القيد.

خفضنا المبلغ المطلوب منا وجعلنا فترة السداد تصل لـ18 شهرا.

في المفاوضات مع اللاعب نجحنا في تخفيض المبلغ.

أزمة جروس

للأسف الحكم وصلنا يوم 10 سبتمبر يوم لقاء الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد.

كان هناك اتفاقا مع مساعد جروس لتسوية مستحقاته المالية، ومحامي المساعد هو محامي جروس نفسه لذا شعر أن وعدنا له خلال المفاوضات سوف ننفذه.

سنحاول التوصل مع جروس لجدولة المستحقات.

طلبنا حيثيات الحكم وبعدها سنبدأ السداد لحين أن تصلنا الحيثيات.

ممدوح عباس

أعرف أن ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق كافأ فريقي كرة القدم واليد بعد الفوز ببطولات مختلفة، لا أعرف إن كان تبرع للنادي بمبلغ مالي أم لا.

ممدوح عباس رجل زمالكاوي أراد مكافأة الفريق فلا توجد مشكلة لدينا.