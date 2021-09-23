مواعيد مباريات الخميس 23 سبتمبر 2021.. برشلونة في الدوري ودربي اليد وسيدات السلة

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 10:49

كتب : FilGoal

الأهلي والزمالك - كرة يد

تقام عدد من المباريات في مختلف الرياضات اليوم الخميس.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز منافسات الخميس (لمعرفة جدول اليوم من هنا)

كرة القدم:

أخبار متعلقة
كرة سلة - مصر تهزم تونس في بطولة إفريقيا للسيدات.. وتواجه الكاميرون في ربع النهائي مصر تكتب التاريخ بأول مشاركة عربية وإفريقية في كأس العالم للناشئين للبادل أحمد سمير: بطولة تاريخية أمام أفضل فريق في مصر وإفريقيا.. وأي لاعب يود اللعب للأهلي كرة سلة - موعد مواجهة سيدات مصر ضد تونس لحجز بطاقة ربع نهائي بطولة إفريقيا

يحل برشلونة ضيفا على فريق قادش ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني في تمام العاشرة مساء.

وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

أما في الدوري الإيطالي فيحل نابولي ضيفا على سامبدوريا في السادسة والنصف مساء وفي نفس التوقيت يحل لاتسيو ضيفا على تورينو.

بينما يستضيف روما فريق أودينيزي في الساعة التاسعة إلاربع من مساء اليوم.

كرة اليد:

يلعب فريقا الأهلي والزمالك مباراة الجولة الثالثة من منافسات المرحلة الأولى من الدوري المصري في الرابعة عصرا على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويذاع دربي اليد على الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة اليد بينما لن يتم نقل المباراة تلفزيونيا.

كما يلعب محترفوا مصر في دوري أبطال أوروبا، إذ يستضيف برشلونة الذي يضم ضمن صفوفه علي زين فريق موتور زابوروزي الأوكراني في السابعة إلا ربع.

وفي نفس التوقيت يحل تيليكوم فيزبريم الذي يلعب ضمن صفوفه يحيى خالد فريق كيلسي البولندي.

وفي التاسعة إلا ربع مساء يحل دينامو بوخارست الذي يضم بين صفوفه محمد ممدوح هاشم وأحمد خيري، على باريس سان جيرمان.

كرة السلة:

يلعب منتخب سيدات مصر أمام الكاميرون في السادسة مساء ضمن مباريات ربع نهائي بطولة إفريقيا.

وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 7 وتسعى سيدات مصر للتأهل إلى نصف النهائي لأول مرة منذ 1977.

مواعيد الخميس 23 سبتمبر دربي اليد الأهلي الزمالك سيدات السلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
حوار – عضو إدارة الزمالك: تسوية عقد النقاز لم تساهم في الحكم لصالحنا.. وجديد أزمة حسام فيصل وجروس 26 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الخميس 23 سبتمبر 2021.. برشلونة في الدوري ودربي اليد وسيدات السلة 41 دقيقة | مصر
لجنة التظلمات: لم نجد ما يدعو لإيقاف شيكابالا 8 أشهر.. ولا يجوز الطعن على القرار 10 ساعة | الدوري المصري
ملف – تصريحات البدري عن رفض الاستقالة.. وحقيقة الخلافات مع صلاح ومصطفى محمد 10 ساعة | منتخب مصر
لقاء سهل لليفربول.. متوازن لأرسنال وسيتي وتشيلسي في كأس الرابطة 11 ساعة | أوروبا
البدري: لم نخفق في تحقيق أهدافنا رغم تلاحم المواسم الكبير.. وسبب عدم استثمار الأجندة الدولية 11 ساعة | منتخب مصر
الزمالك: ندرس قرار تخفيض عقوبة شيكابالا من كل الأبعاد.. وهناك أمل في ملف القيد 11 ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد يقسو على مايوركا بسداسية وينفرد بصدارة الدوري الإسباني 11 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 2 الأهلي يفوز على المقاولون وديا 3 مصدر بـ كاف لـ في الجول: غرامة منتظرة على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. ولا منع من المشاركة 4 بوكيتينو: إخراج ميسي؟ أنا المدرب وأتخذ القرارات.. وهذا ما دار بيننا من حديث