مواعيد مباريات الخميس 23 سبتمبر 2021.. برشلونة في الدوري ودربي اليد وسيدات السلة

تقام عدد من المباريات في مختلف الرياضات اليوم الخميس.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز منافسات الخميس (لمعرفة جدول اليوم من هنا)

كرة القدم:

يحل برشلونة ضيفا على فريق قادش ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني في تمام العاشرة مساء.

وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

أما في الدوري الإيطالي فيحل نابولي ضيفا على سامبدوريا في السادسة والنصف مساء وفي نفس التوقيت يحل لاتسيو ضيفا على تورينو.

بينما يستضيف روما فريق أودينيزي في الساعة التاسعة إلاربع من مساء اليوم.

كرة اليد:

يلعب فريقا الأهلي والزمالك مباراة الجولة الثالثة من منافسات المرحلة الأولى من الدوري المصري في الرابعة عصرا على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويذاع دربي اليد على الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة اليد بينما لن يتم نقل المباراة تلفزيونيا.

كما يلعب محترفوا مصر في دوري أبطال أوروبا، إذ يستضيف برشلونة الذي يضم ضمن صفوفه علي زين فريق موتور زابوروزي الأوكراني في السابعة إلا ربع.

وفي نفس التوقيت يحل تيليكوم فيزبريم الذي يلعب ضمن صفوفه يحيى خالد فريق كيلسي البولندي.

وفي التاسعة إلا ربع مساء يحل دينامو بوخارست الذي يضم بين صفوفه محمد ممدوح هاشم وأحمد خيري، على باريس سان جيرمان.

كرة السلة:

يلعب منتخب سيدات مصر أمام الكاميرون في السادسة مساء ضمن مباريات ربع نهائي بطولة إفريقيا.

وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 7 وتسعى سيدات مصر للتأهل إلى نصف النهائي لأول مرة منذ 1977.