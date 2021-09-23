لجنة التظلمات: لم نجد ما يدعو لإيقاف شيكابالا 8 أشهر.. ولا يجوز الطعن على القرار

كشف عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم أنه لم يجد ما يدعو لإيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لمدة 8 أشهر، وأوضح أن قرار تخفيض العقوبة لا يجوز الطعن فيه.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وقررت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم تخفيض عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك من ثمانية أشهر إلى ثماني مباريات، وقلصت الغرامة المالية من 500 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه ضد قائد الزمالك.

وقال الشوربجي: "عوّلت في عقوبتي شيكابالا وحازم إمام على تقريري الحكم ومُراقب المباراة وكلاهما أثبت أن هناك محاولة إدخال جماهير وسب بعبارات بذيئة واعتداء والتقريران أجمعا بعبارات مختلفة على هذا ضد مسؤولي الاتحاد والمنظمين".

وأضاف عبر قناة الحياة: "لم أجد ما يدعو لإيقاف شيكابالا لمدة 8 أشهر، فخفضنا العقوبة لمدة 8 مباريات، ولست من أنصار العقوبات لعدة أشهر لأنها تعد ظُلم على اللاعب"

وأردف "عندما تُوقف اللاعب لمدة 3 أشهر في وسط الموسم سيفتقد ناديه خدماته، عكس عندما توقف اللاعب في الفترة الصيفية وبالتالي لا يغيب كثيرا، فالأمر يصبح غير عادل".

وتابع "أذكر أن الأهلي الموسم الماضي خاض 8 مباريات في شهر، في 3 أشهر قد تلعب 20 مباراة، لكن لن تُقام 8 مباريات فقط محليا في 8 أشهر".

وعن دور أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية: "تصريحات أحمد مجاهد ليس لها دور في تخفيض العقوبة، بل كان دورها على مستوى الرأي العام".

وواصل "أحمد مجاهد قال إنهم لم يسمع شيكابالا يسب، واستبعدنا دوره في الأمر سواء بالإيجاب أو بالسلب".

وأتم ردا على هل يحق لـ شيكابالا التظلم على القرار: "قرار اللجنة بات يعني أكبر من نهائي ولا يجوز التظلم عليه، وإذا تظلم شيكابالا في فيفا هذا شأنه".

وكان شيكابالا قد صرّح لـFilGoal.com: "مستاء طبعا من عقوبة الثمان مباريات من اتحاد الكرة، وقد ألجأ للفيفا للحصول على حقي".

وكانت لجنة المسابقات قررت إيقاف شيكابالا بداعي أنه بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

ويأتي ذلك بعد أحداث مواجهة الزمالك أمام البنك الأهلي في ختام الدوري والتي تحصل فيها الأبيض على درع الدوري.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

ومن المقرر أن يبدأ إيقاف شيكابالا بمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر والمقرر لها عقب التوقف الدولي القادم والذي ينتهي في منتصف أكتوبر.