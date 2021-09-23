لقاء سهل لليفربول.. متوازن لأرسنال وسيتي وتشيلسي في كأس الرابطة

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 00:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدف ليفربول في كريستال بالاس

أقيمت قرعة دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والتي أسفرت عن مباراة سهلة لليفربول.

وسيواجه ليفربول منافسه بريستون نورث إيند أحد أندية الدرجة الأولى في إنجلترا.

وسيحل ليفربول ضيفا على منافسه.

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فيما يلتقي تشيلسي مع ساوثامبتون، وأرسنال مع ليدز يونايتد، وستوك سيتي مع برينتفورد.

فيما يستضيف وست هام منافسه مانشستر سيتي بعدما تغلب على منافسه مانشستر يونايتد.

أما ليستر سيتي فسوف يستضيف برايتون، ويواجه بيرنلي منافسه توتنام، وكوينز بارك رينجرز ضد سندرلاند.

وستقام المباريات في الأسبوع الذي يبدأ 25 أكتوبر المقبل على أن يتم الإعلان عن مواعيد المباريات بالتحديد في وقت لاحق.

ليفربول مانشستر سيتي تشيلسي كأس الرابطة الإنجليزية
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