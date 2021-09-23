البدري: لم نخفق في تحقيق أهدافنا رغم تلاحم المواسم الكبير.. وسبب عدم استثمار الأجندة الدولية

يرى حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر أن الجهاز الفني لم يخفق في تحقيق أهدافه بالرغم من تلاحم المواسم الكبير.

وكان قد تم إقالة حسام البدري وتعيين البرتغالي كيروش خلفا له بعد تعادله أمام الجابون والفوز على أنجولا في تصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال حسام البدري عن كونه ضحية سوء تنظيم المسابقات المحلية: "أكيد، موسمان صعبان جدا شهدا تلاحم كبير، ومشاركات قوية لفريقين كبيرين بحجم الأهلي والزمالك قاريا".

وأضاف "رغم ذلك لم نخفق في تحقيق أهدافنا بحسابات الكرة، الفوز على ملعبنا ثم التعادل خارج الأرض، وبتحقيق الفوز بالمباراتين المقبلتين، كنا سنضمن التأهل بالفعل".

وبالحديث عن عدم استثمار الأجندة الدولية في وديات أوضح "لعبت أمام ليبيريا وبوتسوانا في التوقف الأول، لكن حين حدث التلاحم القوي في المواسم، فكان الأفضل أن يحصل اللاعبون على راحة خلال التوقف، أهم من خوض الوديات".

وتابع "الناس تنسى أن أحد الأجندات الدولية كان الأهلي كفريق مصري سيخوض مباراة قوية في إفريقيا بعدها. لذلك ارتأيت بأن الأفضل هو حصول اللاعبين على راحة وهذا سيكون أكثر نفعا لمنتخب مصر".

وشدد "أي مدرب يتمنى خوض مباريات ودية أو تنظيم معسكرات طويلة، لكن متى كان يمكننا ذلك؟".

وعما كان سيحدث إذا كان مدربا أجنبيا بدلا منه قال البدري: "أنا لم أستسلم، ولم أخفق. المتخصصون يتحدثون بإنصاف، ويقولون الحقيقة. في العالم كله لا تقاس الكرة بسوء الأداء، لكن بالنتائج".

واختتم تصريحاته "حين تأهلنا لكأس العالم، كان الجميع أيضا يتحدث عن سوء الأداء، ومع ذلك تأهلنا".