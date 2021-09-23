الزمالك: ندرس قرار تخفيض عقوبة شيكابالا من كل الأبعاد.. وهناك أمل في ملف القيد

كشف طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك أنه تم الحديث مع المستشار القانوني للنادي عقب تخفيض عقوبة محمود عبد الرازق "شيكابالا".

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وقررت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم تخفيض عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك من ثمانية أشهر إلى ثماني مباريات، وقلصت الغرامة المالية من 500 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه ضد قائد الزمالك.

وأوضح جبريل عن رد فعل الزمالك عقب قرار لجنة الانضباط قائلا: "بدأنا باستئناف وبناءً عليه تم تخفيض العقوبة، وبعد الإعلان تحدثنا مع المستشار القانوني وسندرس الموقف قانونيا من كل الأبعاد وننتظر رأيهم لاتخاذ قرار رسمي".

وأضاف عبر قناة الحياة: "لست راضيا عن القرار، لأنه بمنتهى البساطة أرى الأمر كزملكاوي، السلوك غير الرياضي يتم إيقافه مباراتين ومحاولة الاعتداء إيقاف 3 مباريات والسب والبصق على أحد عناصر اللاعب 4 مباريات، فيتم إيقاف شيكابالا 8 مباريات بعد التخفيض؟ لا تعليق".

وعن إيقاف الزمالك من القيد أكمل "هناك أمل ولا نستطيع تأكيده، آخر ميعاد للقيد يوم 7 أكتوبر المقبل، بالتأكيد ننتظر القرار من فيفا قبلها".

وقررت اللجنة قبول تظلم الزمالك بتغريمه 100 ألف جنيه للسباب الجماعي و100 ألف جنيه لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني، شكلا ورفضه موضوعا.

وكانت لجنة المسابقات قررت إيقاف شيكابالا بداعي أنه بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

ويأتي ذلك بعد أحداث مواجهة الزمالك أمام البنك الأهلي في ختام الدوري والتي تحصل فيها الأبيض على درع الدوري.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

ومن المقرر أن يبدأ إيقاف شيكابالا بمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر والمقرر لها عقب التوقف الدولي القادم والذي ينتهي في منتصف أكتوبر.