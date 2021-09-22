ريال مدريد يقسو على مايوركا بسداسية وينفرد بصدارة الدوري الإسباني

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 23:55

كتب : FilGoal

ماركو أسينسيو - ريال مدريد

نجح ريال مدريد في تحقيق فوز كبير بستة أهداف مقابل هدف واحد أمام ريال مايوركا ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ماركو أسينسيو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ونجح أسينسيو في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" وهو أول هاتريك في تاريخه وأول أهدافه في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الدوري الإسباني بعد ست جولات، بينما تجمد رصيد مايوركا عند 8 نقاط في المركز العاشر.

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افتتح كريم بنزيمة الأهداف مبكرا في الدقيقة الثالثة بعد استغلال خطأ دفاعي وسدد الكرة أرضية على يمين حارس المرمى.

سيطر ريال مدريد على الكرة بعد الهدف المبكر لكن دون خطورة على المرمى في أول 20 دقيقة.

وفي الدقيقة 24 نجح أسينسيو في تسجيل الهدف الثاني ليتقدم ريال مدريد بهدفين دون رد في أول 24 دقيقة.

ولكن بعد دقيقة واحدة نجح لي كانج لاعب مايوركا في تقليص الفارق سريعا بتسجيل هدف بتسديدة من خارج منطقة الجزاء على يمين كورتوا.

ونجح أسينسيو في التسجيل مجددا في الدقيقة 30 بعد تمريرة رائعة من بنزيمة لينهي الشوط الأول بالتقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكما فعل في الشوط الأول سجل كريم بنزيمة هدفا مبكرا في الدقيقة 50 لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بسبب خطأ على المهاجم الفرنسي.

وبعد أقل من خمس دقائق نجح أسينسيو في استكمال الهاتريك بتسجيل هدف ريال مدريد الرابع من صناعة بنزيمة مجددا.

وفي الدقيقة 78 استغل بنزيمة عرضية ديفيد ألابا وسجل هدفا خامسا لريال مدريد والثاني لفريقه.

واستغل لاعبو ريال مدريد انهيار دفاعات مايوركا وسجل البديل إيسكو هدفا سادسا في الدقيقة 84 بعد تمريرة فينسيوس جونيور.

ورفع كريم بنزيمة رصيده إلى 8 أهداف في صدارة هدافي الدوري الإسباني يليه فينسيوس جونيور بخمسة أهداف.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة يوم السبت أمام فياريال ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ريال مدريد ماركو أسينسيو
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