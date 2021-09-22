غاب ميسي؟ حكيمي موجود.. باريس سان جيرمان يخطف فوزا قاتلا بثنائية مغربية أمام ميتز

خطف باريس سان جيرمان فوزا قاتلا على أرضية مضيفه ميتز في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي بفضل ثنائية أشرف حكيمي.

سجل هدفا باريس: أشرف حكيمي فيما سجل كيكي كوياتي هدف ميتز.

الأرجنتيني ليونيل ميسي غاب عن اللقاء بداعي الإصابة حسبما أعلن باريس سان جيرمان أمس، لكن المغربي ارتدى ثوب البطل وسجل ثنائية قادت فريقه للفوز السابع تواليا.

فوز رفع رصيد باريس إلى 21 نقطة من 7 مباريات موسعا الفارق مع أولمبيك مارسيليا غريمه التقليدي إلى 7 نقاط بعدما تعادل الأخير بدون أهداف مع أنجيه صاحب المركز الثالث.

وأصبح حكيمي في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 3 أهداف، وثاني هدافي باريس بعد كيليان مبابي صاحب الـ 4 أهداف.

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🇲🇦 حكيمي "أسد الأطلس " ينقذ سان جيرمان من تعادل أمام ميتز#الدوري_الفرنسي #Ligue1 pic.twitter.com/YtXllEqHkh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 22, 2021

التشكيل

بدأ ماورويسو بوكيتينو المباراة بتشكيل هجومي مكون من كيليان مبابي وماورو إيكاردي ونيمار.

فيما تواجد جواو مينديز الظهير الأيسر البرتغالي الوافد من سبورتنج لشبونة أساسيا لأول مرة، وكذلك بدأ أشرف حكيمي كظهير أيمن.

وعاد كيلور نافاس لحراسة مرمى باريس بعدما غاب لحساب جانلويجي دوناروما المباراة الماضية.

وصف المباراة

5 دقائق مرت على بداية اللقاء ومن هجمة سريعة سدد إيكاردي الكرة من فوق الحارس ليشتتها المدافع من على خط المرمى، وتابعها حكيمي بتسديدة مرت خط المرمى معلنة عن هدف اللقاء الأول.

وقبل 6 دقائق من نهاية الشوط الأول سجل كيكي كوياتيه برأسية هدف أصحاب الأرض معدلا النتيجة.

وكاد لامين جوياي أن يضيف الهدف الثاني ويقلب الأوضاع رأسا على عقب بعدما انفرد من بعد منتصف الملعب، لكن تسديدته رد عليها نافاس ببراعة لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.

الشوط الثاني شهد محاولات باريسية لتسجيل هدف التقدم فحاول نيمار بتسديدة مقوسة بعد عدة مراوغات في الدقيقة 57 لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة التالية طالب حكيمي بركلة جزاء لكن الحكم رفض.

حكيمي واصل انطلاقاته الهجومية وسدد كرة مرت أعلى من العارضة في الدقيقة 65.

إثارة الوقت بدلا من الضائع

الدقائق الأخيرة شهدت جدلا بعد تعرض التونسي ديلان برون للطرد لحصوله على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

وبعد دقيقة أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه فريدريك أنتونيتي.

وفي الدقيقة 94 تلقى حكيمي داخل منطقة الجزاء تمريرة أرضية من نيمار ليطلق تسديدة أرضية سكنت شباك الحارس الجزائري ألكسندر أوكدجيا معلنا فوزا قاتلا للباريسيين.