تأثير البدلاء يضمن لـ ميلان فوزا بثنائية على فينيتسيا

عاد ميلان لمزاحمة جاره إنتر في صدارة الدوري الإيطالي بالفوز 2-0 على فينيتسيا بنتيجة 2-0 في الجولة الخامسة على ملعب سان سيرو.

سجل هدفا ميلان: براهيم دياز وثيو هيرنانديز.

فوز رفع رصيد الروسونيري إلى 13 نقطة متواجدا في المركز الثاني بفارق الأهداف عن إنتر، ويستعد ميلان للقاء سبيزيا الأسبوع المقبل.

بينما توقف رصيد الضيوف عند 3 نقاط في متراجعا للمركز الـ 18 قبل مواجهة تورينو المقبلة.

وأصبحت تلك المرة الرابعة التي يحقق فيها ميلان 13 نقطة من أول 5 جولات بالدوري في القرن الحادي والعشرين بعد مواسم 2002-2003 و2003-2004 و2020-2021.

التشكيل

قاد الكرواتي أنتي ريبيتش هجوم الروسونيري ومن خلفه تواجد أليساندرو فلورينزي وبراهيم دياز ورافائيل لياو.

فيما أجرى ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان عدة تغييرات دفاعية فأشرك بالو فودي توري لأول مرة أساسيا في مركز الظهير الأيسر، وكذلك الفرنسي بيير كالولو كظهير أيمن لتعويض غياب دافيدي كالابريا، وفي الدفاع ماتيو جابيا بجوار القائد أليسيو رومانيولي.

تشكيل الروسونيري الذي بدأ اللقاء هو الأصغر سنا الموسم الجاري في الدوري الإيطالي بمتوسط 24 عاما و166 يوما.

بينما قاد فرانسيسكو فورتي هجوم فينيتسيا الذي يواجه ميلان لأول مرة منذ 7150 يوما في الدوري الإيطالي.

وصف المباراة

المباراة بدأت هادئة مع محاولات وسيطرة لأصحاب الأرض، وجاء التهديد الأول برأسية من أنتي ريبيتش مرت أعلى من العارضة في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 31 كاد الظهير الأيمن بيير كالولو أن يسجل هدف التقدم بعد توغل من الجهة اليمنى ومن ثم تمريرة ثنائية مع ريبيتش لكن تسديدته كرت بجوار القائم.

وتوغل لياو من الجهة اليسرى وأرسل عرضية أرضية وكاد فلورينزي أن يسجل أول أهدافه بقميص الروسونيري لكن الحارس أبعد بأطراف أصابعه الكرة من أمامه داخل منطقة الست ياردات في الدقيقة 36.

في الدقيقة التالية أرسل كالولو عرضية قابلها فلورينزي برأسية مرت بجوار القائم الأيسر.

وكاد فينتسيا أن يسجل هدفا مباغتا برأسية فورتي لكنها مرت من أمام رأس زميله غير المُراقب تماما.

عرضية من ريبيتش الذي مهدها برأسية إلى براهيم دياز الذي سدد كرة جاءت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 52.

تأثير البدلاء

وبعد ساعة على بداية اللقاء، أجرى بيولي 3 تغييرات للروسونيري دفعة واحدة بإشراك فيكايو توموري وثيو هيرنانديز وأليكسيس ساليميكيرس بدلا من جابيا وتوري وفلورينزي على الترتيب.

الدقيقة 67 كرة طولية من إسماعيل بن ناصر إلى ثيو هيرنانديز داخل منطقة الجزاء الذي مرر عرضية أودعها براهيم دياز في الشباك.

هدف هو الأول لبراهيم دياز بقميص ميلان في ملعب سان سيرو بالدوري الإيطالي بعد 17 مباراة.

وأشرك بيولي، بيترو بيليجري لأول مرة بقميص ميلان منذ انضمامه قادما على سبيل الإعارة من موناكو ليعوض ريبيتش في الهجوم.

في الدقيقة 77 سدد ثيو هيرنانديز ركلة حرة مباشرة من على بُعد 30 مترا أبعدها الحارس ببراعة بقبضة يده.

في الدقيقة 82 ومن مجهود فردي من ساليميكرس بعد مرواغة لاعبين في منتصف الملعب أرسل بينية إلى ثيو هيرنانديز داخل منطقة الجزاء مسددا كرة قوية على يسار الحارس معلنا الهدف الثاني.

وأصبح ثيو هيرنانديز أول مدافع يسجل ويصنع هدفا لميلان في نفس المباراة بالدوري الإيطالي منذ موسم 2004-2005.

فوز رابع للروسونيري الموسم الجاري مُعيدا نفس بداية الموسم الماضي.