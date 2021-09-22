أليجري: لحسن الحظ أننا فزنا بمباراة عانينا بها

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 22:09

كتب : FilGoal

ماسميليانو أليجري

ظهر ماسيمليانو أليجري أقل غضبا عقب الفوز على سبيزيا بنتيجة 3-2 في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وقلب يوفنتوس تأخره من 2-1 إلى فوز بنتيجة 3-2 محققا فوزه الأول في الدوري الإيطالي الموسم الحالي.

وقال أليجري عقب المباراة لشبكة "دازن": "لحسن الحظ أننا فزنا بمباراة عانينا بها، قد نفكر في أننا فعلنا لعبنا جيدا وأنه ليس هناك مزيدا لنقدمه".

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وأضاف "هناك العديد من النواحي للتحسن، لدينا لاعبون عليهم تقديم الأفضل في قرار اللمسة الأخيرة عندما يسددون على المرمى".

وتابع عن خروج فيدريكيو كييزا مستبدلا بعدما سجل الهدف الثاني قائلا: "لا أنتظر الإجابات منه أو من أي شخص آخر، عاد من الإصابة، وطلب مني أن يخرج بسبب شعوره بمشكلة في الفخذ، الفارق اليوم هو أنه قدّم أداءً جيدا".

ورد على غضبه من النتائج "اليوم فزنا بمباراة مهمة، كان علينا الخروج من منطقة الراحة، كرة القدم صنعت من المعاناة والتعب".

وواصل "ليس علينا النظر لجدول الترتيب، حاولنا تحقيق أول فوز، والآن علينا التركيز على مواجهة سامبدوريا على ملعبنا، لدينا لاعبين لديهم جودة كبيرة ويحتاجون للتحسن".

وأتم "ويستون ماكيني على سبيل المثال، كان عليه أن يسجل على الأقل 4 أهداف وتلك الفرص تصنع الفارق".

الفوز هو الأول لـ يوفنتوس هذا الموسم في الدوري الإيطالي بعد تعادلين وخسارتين. فوز منع الانطلاقة الأسوأ ليوفنتوس منذ موسم 1955/1959 وقتما فشلوا في تحقيق أية فوز في أول 5 مباريات.

سجل مويس كين، وفيديريكو كييزا، وماتياس دي ليخت أهداف يوفنتوس، فيما سجل إيمانويل جياسي، ويانيس أنتيستي هدفا سبيزيا.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ 12، فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 4 نقاط في المركز الـ 16.

يوفنتوس أليجري الدوري الإيطالي سبيزيا
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