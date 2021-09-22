انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (6)-(1) مايوركا.. نهاية المباراة

يستضيف ريال مدريد فريق ريال مايوركا ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني مؤقتا برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة عن أتليتكو مدريد المتصدر، أما ريال مايوركا ففي المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

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نهاية المباراة

ق84 جوووول إيسكو يسجل السادس

ق78 جوووول بنزيمة

ق55 جوووول أسينسيو يكمل الهاتريك

ق50 إلغاء هدف بنزيمة بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق49 جوووول كريم بنزيمة يضيف الهدف الرابع

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 جوووول جديد من أسينسيو

ق25 جوووول لي كانج يقلص الفارق

ق24 جووووول أسينسيو يضيف الثاني

ق19 تسديدة قوية من كريم بنزيمة لكن بجوار القائم

ق3 جووووول من غيره بنزيمة يسجل الأول لريال مدريد

انطلاق المباراة