مدرب بيشكتاش عن احتفال بالوتيلي: المرة الأولى التي أرى فيها شيئا مشابها.. عار عليه

أثار ماريو بالوتيلي الجدل أمس الثلاثاء في الدوري التركي بعدما سجل هدفا بقميص أضنة دمير سبور في شباك بيشكتاش.

بيشكتاش حامل اللقب كان متقدما في النتيجة بثلاثية دون مقابل، واستطاع البديل بالوتيلي من تسجيل هدف فريقه الثاني، ومن ثم خطف زميله التعادل في الدقيقة +97.

بالوتيلي سجل هدفا بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك بشكل رائع واحتفل بالهدف أمام مقاعد بدلاء النسور السوداء وهو ما أشعل الأجواء بين اللاعبين والأطقم الفنية خارج الخطوط.

🇮🇹 Mario Balotelli'nin golü 💬 "Montero'nun ellerini niye bağladığını sormak lazım... Kendini atman lazım orada!" 💬 "Balotelli topu oralarda aldığı zaman, şuta kalkıyor. Vücudunla siper alman lazım." 🗣️ Volkan Demirel ve Feyyaz Uçar'ın değerlendirmeleri. #beINSüperLig pic.twitter.com/UbSkm8Hy0U — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 21, 2021

المهاجم الإيطالي أشار أثناء الاحتفال بهدفه إلى رأسه ليرد على تصريحات سابقة لـ سيرجن يالشين لمدير الفني لبيشكتاش تعود لـ 2013 عندما وصف بالوتيلي بـ "ليس لديه مخ" بعدما أهدر فرصة سهلة بقميص مانشستر سيتي في مباراة ودية أمام لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

When Mario Balotelli did this against LA Galaxy and was immediately substituted 🔄 pic.twitter.com/UMW6pIW5AJ — ESPN FC (@ESPNFC) September 22, 2021

ورد يالشين على ما فعله بالوتيلي عقب المباراة قائلا: "احتفل بالوتيلي أمامي مباشرة. إنها المرة الأولى التي أرى فيها شيئا مشابها".

وأضاف "لا أفهم لماذا فعل ذلك. لا أعرف ما إذا تصرف على هذا النحو لأنه لم ينضم لنا الموسم الماضي".

وأتم "لكنه أظهر مستواه. إنه عار عليه، إنها خطوة سيئة".

في المقابل علق فينتشنزو مونتيلا المدير الفني لـ أضنة دمير سبور على ما فعله لاعبه قائلا: "قلت له أن يركز في المباراة فقط، ما فعله ليس صحيحا، لكن هناك تصريحات قيلت من قبل، وهي ليست صحيحة أيضا".

بالوتيلي منذ انضمامه إلى فريقه الجديد سجل هدفين في 6 مباريات.

وكان بالوتيلي قد لعب الموسم المنصرم لصفوف مونزا في الدرجة الثانية الإيطالية وسجل 6 أهداف في 14 مباراة.