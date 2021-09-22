خبر في الجول – الأهلي يرفض انضمام بيرسي تاو لـ جنوب إفريقيا بسبب الإصابة

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 21:09

كتب : أحمد الخولي

بيرسي تاو

يرفض النادي الأهلي انضمام بيرسي تاو لاعب الفريق إلى منتخب جنوب إفريقيا بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي قرر الرد على الاستدعاء الوارد من الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم لـ بيرسي تاو، بإرسال تقرير طبي شامل بحالته واستحالة سفره أو مشاركته في أي تدريبات أو مباريات".

ويريد الأهلي تواجد اللاعب في مصر من أجل استكمال العلاج والتأهيل من مزق العضلة الخلفية.

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ويرفض الأهلي بشكل قاطع ونهائي الموافقة على استدعاء اللاعب لمنتخب بلاده في ضوء أنه تعرض للإصابة من الأساس أثناء مشاركته مع جنوب إفريقيا في المعسكر الأخير، رغم وضوح الإصابة واكتشافها مما أدى لتفاقمها وغيابه هذه المدة الطويلة عن الأهلي مع بداية مشواره بالقاهرة.

كان الأهلي ضم بيرسي تاو من برايتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قبل أن يتعرض اللاعب لإصابة مع منتخب بلاده، ويغيب عن تدريبات الأهلي منذ ذلك الحين.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ويلتقي منتخب جنوب إفريقيا مع إثيوبيا يومي 9 و12 أكتوبر المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

الأهلي بيرسي تاو جنوب إفريقيا
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