لا فوز للمباراة الرابعة.. جالاتاسراي يخسر بمشاركة كاملة أولى لـ مصطفى محمد

رغم عودة مصطفى محمد للتشكيل الأساسي لأول مرة هذا الموسم، وخوضه المباراة كاملة، لكن هذا لم يمنع جالاتاسراي من خسارة كبيرة أمام قيصري سبور.

خسر جالاتاسراي أمام قيصري سبور بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب "قادر هاس"، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري التركي.

سجل مامي تيام هدفين، وإيمرا باسان هدفا لـ قيصري سبور.

الفوز رفع رصيد قيصري سبور إلى 10 نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد جالاتاسراي عند 8 نقاط في المركز الـ11.

وبدأ مصطفى محمد المهاجم المصري كأساسي في تشكيل فاتح تريم مدرب جالاتاسراي، لأول مرة هذا الموسم.

المباراة بدأت هادئة بين الفريقين. وكاد جالاتاسراي يتقدم في الدقيقة الـ15 بعد مرتدة سريعة، قادها أجولكان كاجليان الذي يسدد ويتصدى لها الحارس إلى ركنية.

فيرناندو موسليرا كاد يهدي أصحاب الأرض الهدف الأول في الدقيقة الـ22 بعدما تأخر في تشتيت الكرة، واثنين من مهاجمي قيصري سبور ضغطا وكادا يستخلصا الكرة منه لكنه أنقذ الموقف في اللحظة الأخير.

هدفان قاتلان

وعكس هجوم جالاتاسراي، جاء الهدف الأول لـ قيصري سبور في الدقيقة الـ38 بعد مخالفة نفذها بيرنارد منساه، وسجلها مامي تيام في المرمى.

ولم يكتف قيصري سبور بذلك، فأضاف الثاني في الدقيقة الـ44 عن طريق إيمرا باسان بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بقدم أصحاب الأرض بهدفين.

الشوط الثاني

فاتح تريم بدأ الشوط الثاني بثلاث تبديلات. شارك أوليمبو موروتان، وأكتروجلو، وعمر بيرام بدلا من إيمري كلينيتش، وباتريك فان أنهولت، وسفيان فيجولي.

قيصري سبور أضاف الثالث في الدقيقة الـ54 من ركلة جزاء، سجلها مامي تيام بنفسه في المرمى.

وكاد مصطفى محمد يسجل في الدقيقة الـ63 من أخطر الفرص. عرضية من الجهة اليمنى، استلمها مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء، ثم استدار وسدد بيسراه فوق المرمى.

ولم يشهد اللقاء فرص خطيرة أخرى، لينتهي بفوز قيصري سبور بثلاثية، وليستمر غياب الفوز عن جالاتاسراي للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري.