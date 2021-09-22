دارت العجلة.. يوفنتوس يحقق الفوز الأول بصعوبة على سبيزيا

حقق يوفنتوس فوزه الأول في بطولة الدوري الإيطالي أخيرا، وذلك بعدما قلب تأخره أمام سبيزيا إلى فوز صعب.

وفاز يوفنتوس على سبيزيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب سبيزيا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

الفوز هو الأول لـ يوفنتوس هذا الموسم في الدوري الإيطالي بعد تعادلين وخسارتين. فوز منع الانطلاقة الأسوأ ليوفنتوس منذ موسم 1955/1959 وقتما فشلوا في تحقيق أية فوز في أول 5 مباريات.

سجل مويس كين، وفيديريكو كييزا، وماتياس دي ليخت أهداف يوفنتوس، فيما سجل إيمانويل جياسي، ويانيس أنتيستي هدفا سبيزيا.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ12، فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 4 نقاط في المركز الـ16.

التشكيل

ماسيميليانو أليجري بدأ بـ مويس كين وباولو ديبالا في الهجوم، فيما أبقى ألفارو موراتا على مقاعد البدلاء.

وعاد ماتياس دي ليخت للدفاع على حساب جورجيو كيلليني، فيما لعب رودريجو بنتانكور بجانب ماكيني في الوسط.

وصف المباراة

يوفنتوس بدأ المباراة مهاجما بغية التقدم، واخترق فيديريكو كييزا بشكل رائع في الدقيقة السابعة ثم أرسل عرضية، قابلها مويس كين بلمسة بجانب المرمى.

مرة أخرى نفذ كييزا ركنية في الدقيقة الـ15، قابلها ليوناردو بونوتشي برأسية فوق المرمى.

هدفان متتاليان

وبعد الضغط جاء الهدف الأول في الدقيقة الـ28. تمريرة من أدريان رابيو إلى مويس كين الذي استلم على حدود منطقة الجزاء وسدد بقوة أرضية في المرمى.

لم يهنأ يوفنتوس بالتقدم كثيرا، فكان الرد سريعا من سبيزيا في الدقيقة الـ32. تصويبة قوية تصدى لها تشيزني ببراعة لتصل إلى إيمانويل جياسي خارج منطقة الجزاء، والذي سدد مجددا بقوة أكبر فوق تشيزني هذه المرة مسجلا التعادل.

وكاد يوفنتوس يعيد التقدم في الدقيقة الـ42. كرة ثابتة نفذها باولو ديبالا، لكن جيروين زويت تصدى لها ببراعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

أليجري بدأ الشوط الثاني بتبديلين. شارك أليكس ساندرو، ومانويل لوكاتيلي بدلا من ماتيا دي تشيليو، ورودريجو بنتانكور.

ولم يمنع سبيزيا الفرص لـ يوفنتوس كي يبدأ قويا، فكانت البداية الصاعقة بهدف ثان لأصحاب الأرض. طولية إلى جويلو ماجيوري الذي مرر إلى يانيس أنتيستي، والذي بدوره انطلق وسدد في شباك تشيزني.

عودة يوفنتوس

يوفنتوس انتفض هنا لإدراك التعادل. كانت بداية الخطورة في الدقيقة الـ54 بانطلاقة من ديبالا وعرضية، قابلها كين بلمسة تصدى لها زويت.

تدخل أليجري مجددا في الدقيقة الـ59 بدخول ألفارو موراتا بدلا من مويس كين.

وجاء التعادل في الدقيقة الـ66. خطأ من دفاع سبيزيا في التشتيت، ليقطع كييزا الكرة ويمر بمهارة داخل منطقة الجزاء، ثم يسجل في المرمى.

هنا شارك فيديريكو بيرنارديسكي بدلا من أدريان رابيو بالدقيقة الـ67 لمزيد من الهجوم.

وكان لـ أليجري ما أراد بهدف ثالث في الدقيقة الـ72. ركنية فشل الدفاع في التعامل معها، لتصل إلى ماتياس دي ليخت الذي استلم وسدد بطريقة رائعة في المرمى، مسجلا هدف التقدم.

هنا تدخل تياجو موتا مدرب سبيزيا، وأشرك مبالا نزولا في الدقيقة الـ77 بدلا من يانيس أنتيستي، وجاكوبو سالا بدلا من مهدي بو ربيعة.

يوفنتوس رد بدخول ديان كولوسوفيسكي بالدقيقة الـ84 بدلا من كييزا، فيما رد سبيزيا بدخول إيدي سالسيدو بدلا من جويلو ماجواير في الدقيقة الـ85.

وكاد سبيزيا يدرك التعادل في الدقيقة الـ88 بعدما دخل جياسي الست ياردات وسدد، لكن دي ليخت أنقذها في اللحظة الأخيرة، لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 5 نقاط في المركز الـ12، فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 4 نقاط في المركز الـ16.