خبر في الجول - انقسام في إدارة الزمالك حول مصير نبيه.. والأغلبية تطالب بالبديل

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 20:21

كتب : FilGoal

أسامة نبيه - مران الزمالك

ينقسم مجلس إدارة نادي الزمالك في تحديد مصير أسامة نبيه المدرب العام بالجهاز الفني للفريق بعد قرار استقالتها ثم العدول عن قراره.

وعلم FilGoal.com أنه رغم عدول أسامة نبيه عن الاستقالة إلا أن هناك انقسام في الرأي داخل مجلس الإدارة حول مصيره والأغلبية ترجح اختيار بديلا له.

وكان أسامة نبيه قد أعلن استقالته من منصبه ونشر بيانا لتوضيح سبب الاستقالة والذي يعود إلى الاستياء من سوء إدارة ملف الكرة.

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واجتمع نبيه مع مجلس الإدارة والجهاز الفني وبعض اللاعبين خلال التواجد في اجتماع مع ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.

وتم اقناع أسامة نبيه وقتها بالعدول عن قرار الاستقالة والعودة للجهاز الفني وهو ما فعله المدرب العام ونشر بيانا جديدا يعلن قرار العدول عن الاستقالة والعودة لمنصبه.

ورغم قرار أسامة نبيه إلا أن هناك اعتراضات من عدد من أعضاء إدارة الزمالك حول قرار إعادته بسبب هجومه على لجنة الكرة في النادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتميل أغلبية الأراء إلى اختيار بديل لمنصب أسامة نبيه في الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون.

وكما أشار FilGoal.com من قبل فلا يزال عصام مرعي وأمير عبد العزيز أبرز المرشحين لخلافة نبيه.

وعن موقف نبيه علم FilGoal.com من مصدر مقرب من المدرب أنه يملك عروضا عربية ويدرس أحد العروض السعودية حال فشل عودته للزمالك.

وسبق لأسامة نبيه قيادة فريق الشعلة السعودي في صيف 2020 بدوري الدرجة الثانية كما سبق وقاد فريق الكوكب السعودي.

الزمالك أسامة نبيه
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