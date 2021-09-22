بيكام ديفيد ينضم لمنتخب كولومبيا للشباب.. لعب سابقا لـ أستون فيلا دي كالي
الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 19:27
كتب : إسلام أحمد
أعلن نادي مييوناريوس الكولومبي استدعاء لاعبه بيكام ديفيد إلى صفوف منتخب كولولمبيا تحت 18 عاما.
الاسم صحيح: بيكام ديفيد كاسترو. ويشغل مركز الجناح الأيسر ويمكنه أيضا شغل مركز المهاجم.
𝙰𝚣𝚞𝚕𝚎𝚜 𝚊 𝚂𝚎𝚕𝚎𝚌𝚌𝚒𝚘́𝚗 𝚂𝚞𝚋𝟷𝟾 Ⓜ️🇨🇴
Beckham David Castro y Juan Esteban Carvajal, jugadores de nuestro Fútbol Base, han sido convocados por el DT Héctor Cárdenas a concentrar en Bogotá del 27 de septiembre al 7 de octubre.
¡Vamos muchachos! ¡Vamos Millonarios! pic.twitter.com/jfVRV7aGue— Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 22, 2021
اللاعب الكولومبي وُلد في 12 سبتمبر 2003 وهو نفس العام الذي شهد انتقال النجم الإنجليزي الشهير إلى ريال مدريد من مانشستر يونايتد.
بيكام كاسترو لفت الأنظار له منذ عامين بعدما حصد لقب هداف بطولة لاس أمريكا الدولية.
وقال بيكام حينها لصحيفة "El universal" المحلية: "لقد لعبت لـ إستوديانتس دي ميديلين. وأحلم بأن أصبح لاعبا محترفا".
وقضى اللاعب الشاب بعدها فترات معايشة في صفوف جريميو البرازيلي وسبورتينج براجا البرتغالي.
وانضم بيكام لصفوف مييوناريوس في ديسمبر 2020 قادما من أستون فيلا دي كالي الكولومبي وهو ليس تابعا للنادي الإنجليزي.
كيف بنفس الاسم وليس له علاقة به؟
في 2002 عندما بدأ التفكير في تسمية النادي الكولومبي الجديد في منطقة "فيلاجورجونا" تم اختيار اسم أستون فيلا.
كون "فيلا" تمثل المنطقة التي تم إنشاء النادي بها، وكذلك لأن المهاجم الكولومبي خوان بابلو أنخل كان متألقا في صفوف النادي الإنجليزي إنذاك في مسيرة استمرت مع الفريق الإنجليزي حتى 2007.
هل تتوقع أن ينتهي الأمر هكذا؟ مييوناريوس يضم في صفوفه أيضا، لاعب يُدعى إيمرسون ريفالدو رودريجز -ليس يحتاج للشرح- مواليد عام 2000 ويشغل مركز المهاجم.