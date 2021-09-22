بيكام ديفيد ينضم لمنتخب كولومبيا للشباب.. لعب سابقا لـ أستون فيلا دي كالي

أعلن نادي مييوناريوس الكولومبي استدعاء لاعبه بيكام ديفيد إلى صفوف منتخب كولولمبيا تحت 18 عاما.

الاسم صحيح: بيكام ديفيد كاسترو. ويشغل مركز الجناح الأيسر ويمكنه أيضا شغل مركز المهاجم.

اللاعب الكولومبي وُلد في 12 سبتمبر 2003 وهو نفس العام الذي شهد انتقال النجم الإنجليزي الشهير إلى ريال مدريد من مانشستر يونايتد.

بيكام كاسترو لفت الأنظار له منذ عامين بعدما حصد لقب هداف بطولة لاس أمريكا الدولية.

وقال بيكام حينها لصحيفة "El universal" المحلية: "لقد لعبت لـ إستوديانتس دي ميديلين. وأحلم بأن أصبح لاعبا محترفا".

وقضى اللاعب الشاب بعدها فترات معايشة في صفوف جريميو البرازيلي وسبورتينج براجا البرتغالي.

وانضم بيكام لصفوف مييوناريوس في ديسمبر 2020 قادما من أستون فيلا دي كالي الكولومبي وهو ليس تابعا للنادي الإنجليزي.

كيف بنفس الاسم وليس له علاقة به؟

في 2002 عندما بدأ التفكير في تسمية النادي الكولومبي الجديد في منطقة "فيلاجورجونا" تم اختيار اسم أستون فيلا.

كون "فيلا" تمثل المنطقة التي تم إنشاء النادي بها، وكذلك لأن المهاجم الكولومبي خوان بابلو أنخل كان متألقا في صفوف النادي الإنجليزي إنذاك في مسيرة استمرت مع الفريق الإنجليزي حتى 2007.

هل تتوقع أن ينتهي الأمر هكذا؟ مييوناريوس يضم في صفوفه أيضا، لاعب يُدعى إيمرسون ريفالدو رودريجز -ليس يحتاج للشرح- مواليد عام 2000 ويشغل مركز المهاجم.