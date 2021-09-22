كومان: ميسي كان طاغية في تدريبات برشلونة

وصف رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة ليونيل ميسي قائد الفريق السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي بالطاغية حينما كان يخوض تدريبات البلوجرانا لكرهه للهزيمة وحبه الدائم للفوز.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان برشلونة

وتحدث كومان لموقع "فويتبول إنترناشيونال" الهولندي قائلا: "ميسي حجب كل شيء لقد كان جيدا للغاية ويريد الفوز دائما".

وأردف "بالطبع كان لديه العديد من اللاعبين الجيدين حوله لكنه أحدث الفارق، الكل كان يصبح أفضل من الطبيعي بسببه، هذا ليس انتقادا بل ملاحظة".

وأكمل "كنت أعلم كم هو جيد لكن كان من الرائع مشاهدته عن قرب يوميا في المران، كل شيء تود تعليمه للاعب كرة القدم في بعض المواقف وفي تسلم الكرة تحت ضغط وفي إنهاء الفرص، مع ميسي كان كل شيء مثاليا 10 من 10، ليس طبيعيا، ليس طبيعا".

وتابع المدرب الهولندي حديثه "عندما قمنا بالتدرب على إنهاء الفرص كان هناك بعض اللاعبين الذين يسددون الكرات بسهولة مع العبث قليلا، لكن مع ميسي كان كل شيء صاروخيا، كان يريد الفوز بكل شيء".

وواصل "نحن دائما نلعب روندو –تقسيمة تقام في جزء صغير من الملعب لتناقل الكرة سريعا- في المران، إن تم تمرير الكرة 20 مرة فيجب أن يكون للاعبين في المنتصف دورا إضافيا، إن حدث ذلك ثلاث مرات متتالية فسيشكل اللاعبون خطين والاثنين الموجودين في الوسط يرحلون وينقرون على رؤوسهم".

وأتم كومان حديثه "سألت ميسي مرة إن كان خسر فيها من قبل وقال نعم مرة واحدة، قال لي إنه في كل تلك السنوات مع اللاعبين الأكبر سنا لم يخسروا تمرينا ضد الباب، وهو خسر مرة واحدة وكان غاضبا بشدة مما حدث لأسبوع، حقا ميسي كان طاغية".