كرة سلة - جدول مباريات الاتحاد السكندري والأهلي في البطولة العربية للأندية

أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة عن جدول مباريات النسخة 33 من البطولة العربية للأندية رجال بمشاركة الاتحاد السكندري والأهلي من مصر.

وينظم الاتحاد السكندري البطولة العربية للأندية على صالتي برج العرب والاتحاد بالشاطبي في الفترة من 29 سبتمبر الجاري وحتى 9 أكتوبر المقبل.

ويقع الاتحاد السكندري في المجموعة الأولى بجوار أندية مدينة البليدة الجزائري والميناء اليمني واتحاد الفتح المغربي.

أما الأهلي ففي المجموعة الثالثة بجوار أندية شعب حضر موت اليمني ووداد بوفارك الجزائري والفتح السعودي.

وجاءت مباريات الاتحاد السكندري كالآتي:

الأربعاء 29 سبتمبر (الاتحاد × الميناء اليمني) الساعة 7 مساء

الجمعة 1 أكتوبر (الاتحاد × اتحاد الفتح المغربي) الساعة 8 مساء

الإثنين 4 أكتوبر (الاتحاد × البليدة الجزائري) الساعة 7 مساء

بينما مباريات الأهلي:

الخميس 30 سبتمبر (الأهلي × شعب حضر موت اليمني) الساعة 7 مساء

الأحد 3 أكتوبر (الأهلي × وداد بوفارك الجزائري) الساعة 7 مساء

الإثنين 4 أكتوبر (الأهلي× الفتح السعودي) الساعة 5 مساء

وتقام مباريات ربع النهائي الأربعاء 6 من شهر أكتوبر المقبل بينما نصف النهائي الجمعة 8 أكتوبر وأخيرا النهائي يوم 9 أكتوبر.