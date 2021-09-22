كرة سلة - جدول مباريات الاتحاد السكندري والأهلي في البطولة العربية للأندية

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 18:37

كتب : FilGoal

الاتحاد ضد الأهلي - كرة سلة

أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة عن جدول مباريات النسخة 33 من البطولة العربية للأندية رجال بمشاركة الاتحاد السكندري والأهلي من مصر.

وينظم الاتحاد السكندري البطولة العربية للأندية على صالتي برج العرب والاتحاد بالشاطبي في الفترة من 29 سبتمبر الجاري وحتى 9 أكتوبر المقبل.

ويقع الاتحاد السكندري في المجموعة الأولى بجوار أندية مدينة البليدة الجزائري والميناء اليمني واتحاد الفتح المغربي.

أخبار متعلقة
كرة سلة - مصر تهزم تونس في بطولة إفريقيا للسيدات.. وتواجه الكاميرون في ربع النهائي كرة سلة - موعد مواجهة سيدات مصر ضد تونس لحجز بطاقة ربع نهائي بطولة إفريقيا كرة سلة - خسارة منتخب السيدات أمام السنغال ومواجهة عربية لحسم التأهل لربع النهائي كرة سلة - مجموعات متوازنة لـ الاتحاد السكندري والأهلي في البطولة العربية للأندية

أما الأهلي ففي المجموعة الثالثة بجوار أندية شعب حضر موت اليمني ووداد بوفارك الجزائري والفتح السعودي.

وجاءت مباريات الاتحاد السكندري كالآتي:

الأربعاء 29 سبتمبر (الاتحاد × الميناء اليمني) الساعة 7 مساء

الجمعة 1 أكتوبر (الاتحاد × اتحاد الفتح المغربي) الساعة 8 مساء

الإثنين 4 أكتوبر (الاتحاد × البليدة الجزائري) الساعة 7 مساء

بينما مباريات الأهلي:

الخميس 30 سبتمبر (الأهلي × شعب حضر موت اليمني) الساعة 7 مساء

الأحد 3 أكتوبر (الأهلي × وداد بوفارك الجزائري) الساعة 7 مساء

الإثنين 4 أكتوبر (الأهلي× الفتح السعودي) الساعة 5 مساء

وتقام مباريات ربع النهائي الأربعاء 6 من شهر أكتوبر المقبل بينما نصف النهائي الجمعة 8 أكتوبر وأخيرا النهائي يوم 9 أكتوبر.

كرة سلة الاتحاد السكندري الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد ضد مايوركا 5 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب بيشكتاش عن احتفال بالوتيلي: المرة الأولى التي أرى فيها شيئا مشابها.. عار عليه 21 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – الأهلي يرفض انضمام بيرسي تاو لـ جنوب إفريقيا بسبب الإصابة 29 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد - كامافينجا وأسينسيو أساسيان.. وهازارد ومودريتش بدلاء أمام مايوركا 32 دقيقة | الدوري الإسباني
لا فوز للمباراة الرابعة.. جالاتاسراي يخسر بمشاركة كاملة أولى لـ مصطفى محمد 39 دقيقة | المحترفون
كونكاكاف يفتح تحقيقا حول مشاركة نائب رئيس سورينام و"النزاهة المحتملة المحيطة بالمباراة" 56 دقيقة | أمريكا
بيان غاضب من يويفا لـ فيفا بسبب مقترح إقامة كأس العالم كل عامين ساعة | أوروبا
دارت العجلة.. يوفنتوس يحقق الفوز الأول بصعوبة على سبيزيا ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 2 الأهلي يفوز على المقاولون وديا 3 تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية 4 مصدر بـ كاف لـ في الجول: غرامة منتظرة على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. ولا منع من المشاركة
قد ينال إعجابك