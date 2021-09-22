ردا على عقوبته.. شيكابالا لـ في الجول: قد ألجا للفيفا

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 18:24

كتب : أحمد مصطفى

شيكابالا الزمالك الإنتاج الحربي الدوري المصري

هدد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على خلفية قرار عقوبته.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن تخفيض عقوبة شيكابالا إلى 8 مباريات وغرامة 250 ألف جنيه، بدلا من الإيقاف 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه.

وقال شيكابالا في تصريحات لـFilGoal.com: "مستاء طبعا من عقوبة الثمان مباريات من اتحاد الكرة، وقد ألجأ للفيفا للحصول على حقي".

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كان شيكابالا قد صرح في وقت سابق خلال تصريحات تليفزيونية بأنه "لا يعرف لماذا سأعاقب إذا كان رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قد صرح بأنني لم أفعل شيئا".

وكانت لجنة المسابقات قررت إيقاف شيكابالا بداعي أنه بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

ويأتي ذلك بعد أحداث مواجهة الزمالك أمام البنك الأهلي في ختام الدوري والتي تحصل فيها الأبيض على درع الدوري.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

ومن المقرر أن يبدأ إيقاف شيكابالا بمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر والمقرر لها عقب التوقف الدولي القادم والذي ينتهي في منتصف أكتوبر.

في الدوري الزمالك شيكابالا
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