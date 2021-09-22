تخفيض عقوبة شيكابالا إلى 8 مباريات.. ورفض الاستئناف ضد إيقاف حازم إمام

قررت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم تخفيض عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك من ثمانية أشهر إلى ثماني مباريات.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

كما تم تقليص الغرامة المالية من 500 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه ضد قائد الزمالك.

وأعلنت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن قبول التظلم المقدم ضد عقوبة شيكابالا بالإيقاف 8 شهور و500 ألف جنيه والاكتفاء بالإيقاف 8 مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه بعد الاطلاع على ما تضمنه تقريري حكم المباراة ومراقبها.

بينما تم رفض الاستئناف ضد عقوبة حازم إمام بإيقافه 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي بسبب عدم جواز الاستئناف على عقوبات أقل من 6 مباريات بينما وافقت على تخفيض الغرامة إلى 50 ألف جنيه.

وقررت اللجنة قبول تظلم الزمالك بتغريمه 100 ألف جنيه للسباب الجماعي و100 ألف جنيه لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني، شكلا ورفضه موضوعا.

وكانت لجنة المسابقات قررت إيقاف شيكابالا بداعي أنه بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

ويأتي ذلك بعد أحداث مواجهة الزمالك أمام البنك الأهلي في ختام الدوري والتي تحصل فيها الأبيض على درع الدوري.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

ومن المقرر أن يبدأ إيقاف شيكابالا بمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر والمقرر لها عقب التوقف الدولي القادم والذي ينتهي في منتصف أكتوبر.