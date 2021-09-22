ثروت سويلم عن اختياره في رابطة الأندية: هذا عمل تطوعي.. وهذه أهدافنا

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 17:31

كتب : FilGoal

انتخابات الأهلي - ثروت سويلم

رد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية وعضو المكتب التنفيذي على انتقاد تواجده قائلا: "هذا عمل تطوعي في الأول والآخر".

وعقدت رابطة الأندية اليوم الأربعاء اجتماعها الأول حيث تم اختيار أحمد دياب لرئيس التنفيذي لشركة فيوتشر لكرة القدم وعضو مجلس الشيوخ رئيسا لها على أن يتولى عماد متعب مهاجم الأهلي السابق منصب النائب.

وأجرى ثروت سويلم حوارا مع الصحفيين عقب نهاية الاجتماع قال فيه: "ترشيح أحمد مجاهد لي للتواجد في الرابطة شيء يسعدني".

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وأكمل "البعض يقول اختيار نفس الوجوه مجددا وأقول لهم هذا عمل تطوعي في الأول والآخر".

وأضاف "هذه رابطة لأول مرة تنشئ وهدفنا إقامة شكل جديد للدوري والتسويق للحقوق وسنعقد اجتماعا مع الأندية الأسبوع المقبل ليعرفوا كيفية عملنا".

وتابع "نريد عودة الجماهير للملاعب ليس معقولا أن يعود الجمهور في العالم كله وفي مصر لا يحدث هذا، وسنعمل على التنسيق مع وزارة الداخلية في هذا الأمر".

وشدد "سنقسم العمل بيننا على ملفات وكل منا مسؤول عن ملف معين وكلنا في الرابطة كتلة واحدة، نريد رابطة لها بصمات واضحة".

وأضاف المتحدث الرسمي لرابطة الأندية "ناقشنا لثلاث ساعات كيفية إقامة الدوري وسط ارتباطات كثيرة جدا عربية وإفريقية ودولية ولم نحصل على الأجندة لهم حتى الآن وكلفا عامر حسين بصفته مشرف على المسابقات بمتابعة ذلك الأمر".

وواصل "بعض الأشخاص كانوا في اتحاد الكرة قالوا إنهم سيقيمون مباريات الدوري أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، تفضل قم به، لن يستطيع لأن الواقع مختلف".

وشدد "نتحدث عن رغبتنا في إقامة جدول محترم الكل يتحدث عنه".

وأكمل ثروت سويلم حديثه "الرابطة جاءت في وقت صعب جدا لأن هناك شركة راعية وكل الحقوق تم بيعها بالفعل".

وأتم "كنا نفكر في تأجيل بداية تفعيل الرابطة لحين عقد جمعية عمومية وأعتقد أن هناك جمعية عمومية قريبة وسنناقش خلالها اللائحة".

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