هذا لا يحدث كل يوم.. نائب رئيس دولة سورينام يحطم الرقم القياسي كأكبر لاعب في التاريخ

حطم روني برونسويك نائب رئيس دولة سورينام الرقم القياسي كأكبر لاعب في تاريخ كرة القدم يشارك في مباراة قارية للأندية.

وشارك روني برونسويك نائب دولة سورينام التابعة لهولندا، مع نادي إنتر ميونجيتوب الذي يملكه ضد أوليمبيا في دوري كونكاكاف.

ولعب بروسنويك صاحب الـ60 عاما لأول مرة مع الفريق ليكون هو أكبر لاعب في تاريخ كرة القدم يشارك في مباراة دولية للأندية.

وظهر برونسويك بقميص رقم 61 في إشارة إلى تاريخ ميلاده، إذ ولد في عام 1961.

وعلى الرغم من هزيمة فريقه بنتيجة 6-0 على ملعبه إلا أن برونسويك ظهر في غرف خلع الملابس مبتسما وفي مزاج جيد.

ولن يتمكن برونسويك من المشاركة في مباراة الإياب بسبب تعرضه لأحكام خارج الباد بتهم تهريب المخدرات.