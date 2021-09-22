أحمد دياب رئيسا لرابطة الأندية ومتعب نائبا.. وعامر حسين للمسابقات

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 16:01

كتب : FilGoal

أحمد دياب - رابطة الأندية

استقرت رابطة الأندية المصرية على اختيار أحمد دياب الرئيس التنفيذي لشركة فيوتشر لكرة القدم وعضو مجلس الشيوخ. رئيسا للمكتب التنفيذي للرابطة بشكل رسمي.

جاء ذلك خلال جلسة إجراءات المكتب التنفيذي للرابطة التي أقيمت اليوم في مقر اتحاد كرة القدم.

كما تم الاستقرار خلال الجلسة على اختيار عماد متعب نجم الأهلي السابق، وممثل النادي الأحمر في رابطة الأندية نائبا لرئيس الرابطة.

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كذلك تم اختيار عامر حسين في منصب المشرف على لجنة المسابقات، وتعيين ثروت سويلم متحدثا عن الرابطة.

وعقد المكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الأول لمسابقة الدوري العام جلسة اجراءات برئاسة اللواء صفي الدين بسيوني بوصفه أكبر الأعضاء سنًا.

حيث تم الإعلان بالتوافق مع أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار مندوبي الاتحاد في المكتب التنفيذي اللواء صفي الدين بسيوني واللواء ثروت سويلم كداعمين للأعضاء المختارين من قبل الأندية وترك حرية تشكيل هيئة المكتب فيما بينهم.

وعلى هذا الأساس تم الاستقرار على اختيار أحمد دياب رئيسًا للمكتب التنفيذي للرابطة وعماد متعب نائبا.

رابطة الأندية عماد متعب أحمد دياب اتحاد الكرة
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