الشوربجي: قرار اللجنة في تظلم الزمالك ضد إيقاف شيكابالا اليوم

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 15:08

كتب : FilGoal

شيكابالا احتفالات الزمالك بلقب الدوري المصري

كشف المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، موعد الرد على تظلم الزمالك بشأن إيقاف ثنائي الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال الشوربجي في تصريحات صحفية: "اليوم الإعلان عن القرار الخاص بتظلم نادي الزمالك في عقوبات مباراة الإنتاج الحربي وإيقاف شيكابالا وحازم إمام".

وأتم "اللجنة تجتمع اليوم لنظر التظلم المقدم من الزمالك وبعد انتهاء الجلسة سيتم الإعلان عن القرار".

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وفي أغسطس الماضي، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة المسابقات عن أحداث الجولة الأخيرة للدوري المصري وشهدت شيكابالا قائد الزمالك لـ 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه.

كما تم إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه بسبب السلوك غير الرياضي.

وأوضحت لجنة المسابقات قرارها لإيقاف شيكابالا أنه بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا
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