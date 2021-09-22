نائب رئيس برشلونة: لم نقدر على تحمل تكلفة ميسي.. لابورتا قال لا أحد فوق النادي

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 12:19

كتب : عبد الرحمن فوزي

ميسي - باريس سان جيرمان

شدد إدوارد روميو نائب رئيس برشلونة على أن النادي لم يكن ليقدر على تحمل تكاليف تمديد تعاقد ميسي.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

برشلونة

وانضم ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الماضية بعد نهاية تعاقده مع برشلونة.

وقال روميو في تصريحات لصحيفة سبورت: "لقد كانت عملية لم نكن نستطيع تحمل تكاليفها ولم تكن مناسبة في الهيكل الاقتصادي".

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وأضاف "رابطة الدوري الإسباني أعطتنا خيار القسام بذلك مع عقد "سي في سي" لكنها كانت هدية مسمومة نوصي بعدم قبولها من المنطقة الاقتصادية".

وأتم "تعرضت المؤسسة لخطر وقد قال الرئيس أنه لا أحد يمكن أن يكون فوق النادي القرار صحيح".

وشارك ميسي مع باريس سان جيرمان حتى الآن منذ بداية الموسم في ثلاث مباريات.

برشلونة ليونيل ميسي، برشلونة
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