مصدر قانوني بـ الزمالك لـ في الجول: نراهن على حلين مع المحكمة الرياضية الدولية في قضية إيقاف القيد

كشف مصدر قانوني بنادي الزمالك، على رهان استراتيجية النادي القانونية على حلين مع المحكمة الرياضية الدولية، في الاستئناف على إيقاف النادي من القيد لفترتين بسبب قضية ناشئ الفريق حسام أشرف.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "نسابق الزمن لإقناع المحكمة الرياضية الدولية بتحديد موعد للاستئناف ضد عقوبتنا بإيقاف القيد بسبب قضية حسام أشرف قبل يوم 7 أكتوبر".

وأردف "نراهن على حلين، الأول هو قبول الاستئناف، وصدور حكم بإلغاء العقوبة قبل يوم 7 أكتوبر والذي يغلق فيه باب القيد، بعد أن نصل لتسوية مع الأكاديمية الكاميرونية".

وأتم "الحل الثاني هو مطالبتنا للمحكمة الرياضية الدولية بإيقاف القرار، حتى تفصل في الاستئناف الذي قدمناه".

ولعب حسام أشرف 10 مباريات بقميص الفريق الأول للزمالك وسجل خلالها هدفا وحيدا قاد الزمالك به للفوز على مصر للمقاصة.

وكان عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك قد أوضح تفاصيل الأزمة في وقت سابق قائلا: "النادي ليس له ذنب فيها، اللاعب لم يكن له عقد مع الزمالك ووقع لأكاديمية في الكاميرون من أجل تسويقه في أوروبا".

"ووقع على تعويض مع الأكاديمية بـ 4 ملايين يورو، وبعدما وقع لهم مضى للنادي، وأصبح الزمالك متضامنا له في العقوبة".

"حصلنا على حكم بـ 220 ألف يورو، نتفاوض مع الأكاديمية على تخفيض التعويض بدفع جزء ودفع آخر حال انتقال اللاعب مستقبلا".