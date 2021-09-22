مواعيد مباريات الأربعاء 22 سبتمبر 2021 – ريال مدريد وباريس وميلان ويوفنتوس.. مواجهات متنوعة في أوروبا

تقام اليوم الأربعاء عدد كبير من المباريات في الدوريات والكؤوس الأوروبية.

ففي الدوري الإسباني تقام 4 مباريات أهمها بين ريال مدريد ومايوركا في العاشرة مساء، وكذلك مواجهة قوية بين إشبيلية وفالنسيا في السابعة والنصف.

وفي فرنسا، يحل باريس سان جيرمان ضيفا على ميتز في التاسعة مساء، حيث تقام جولة الدوري الفرنسي السابعة كلها اليوم.

وفي إيطاليا، يحل يوفنتوس ضيفا على سبيزيا في السادسة والنصف، ويستضيف ميلان فينيسيا في التاسعة إلا ربع.

وفي كأس الرابطة الإنجليزية، تقام 6 مباريات تشهد مشاركة أرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

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