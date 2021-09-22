فالكاو يصعق أتلتيك بلباو في الدقيقة 96.. وسيلتا فيجو يسقط ليفانتي

تلقى أتلتيك بلباو أول هزيمة في الموسم الجاري من الدوري الإسباني بسقوطه المتأخر أمام ضيفه رايو فاييكانو بنتيجة 2-1.

وتقدم الضيوف عن طريق ألفارو جارسيا في الدقيقة الخامسة قبل أن يعادل بلباو النتيجة في الدقيقة 33 بهدف ذاتي لباتي سيس.

وفي الدقيقة 96 ضرب راداميل فالكاو الكرة برأسه في شباك بلباو إثر ركلة حرة ليمنح فريقه انتصارا ثمينا من ملعب سان ماميس.

وحقق فاييكانو انتصاره الثالث في الدوري والثاني على التوالي وارتقى للمركز الرابع رافعا رصيده إلى 10 نقاط ومبتعدا بنقطة عن بلباو السادس.

وفي ملعب ليفانتي خسر المضيف أمام سيلتا فيجو بهدفين دون رد سجلهما ياجو أسباس وبرايس مينديز في الدقيقتين 66 و85.

وانتزع سيلتا فيجو فوزه الأول في البطولة رافعا رصيده إلى 4 نقاط وارتقى للمركز 16 بينما ظل ليفانتي في المرتبة 15 ورصيده 4 نقاط.

وسيحل بلباو ضيفا على فالنسيا يوم السبت وبعد 24 ساعة يلعب فاييكانو ضد ضيفه قادش.

بينما يلعب سيلتا فيجو ضد غرناطة يوم الإثنين وأمام ليفانتي لقاء صعب ضد مضيفه برشلونة يوم الأحد.