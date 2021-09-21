طلائع الجيش: لم يصلنا عرضا رسميا من الأهلي لضم محمد بسام

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 23:43

كتب : FilGoal

طلائع الجيش - السوبر - محمد بسام

قال أحمد المهدي المشرف العام على الكرة في طلائع الجيش إن ناديه لم يصله عرضا رسميا من الأهلي لضم محمد بسام حارس الفريق.

محمد بسام

النادي : طلائع الجيش

طلائع الجيش

وتحدث أحمد المهدي لقناة "صدى البلد" قائلا: "لم يصلني أي شيء رسمي من الأهلي لضم محمد بسام".

وعن عمر جابر قال: "عمر جابر مصيره محل دراسة ولست مخولا للحديث عن ذلك الأمر الآن".

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أما عن رحيل أحمد سمير من النادي قال: "كل شيء يخص مجلس الإدارة وهو له حق أصيل في الإبقاء على لاعب أو رحيله".

وعن مهند لاشين كرر أحمد المهدي حديثه وقال: "هو عنصر أساسي للفريق والقرار بيد مجلس الإدارة وليس لي الحق في التحدث فيمن سيتواجد من عدمه".

وأتم أحمد المهدي حديثه قائلا: "سنبرم بعض الصفقات لنكون فريق جيد يليق بطلائع الجيش".

وتوج طلائع الجيش بلقب كأس السوبر لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي في ملعب برج العرب بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 عقب التعادل سلبيا في الوقتين الأصلي والإضافي.

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