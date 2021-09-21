خالد سطوحي: خوض نهائي الكأس طمأننا قبل السوبر أمام الأهلي.. وهذا سبب طريقتنا الدفاعية

قال خالد سطوحي لاعب طلائع الجيش إن خوض نهائي كأس مصر قبل عدة أشهر أمام الأهلي جعل فريقه يشعر بالاطمئنان قبل خوض كأس السوبر أمام الفريق ذاته.

خالد سطوحي النادي : طلائع الجيش طلائع الجيش

وتوج طلائع الجيش بلقب كأس السوبر لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي في ملعب برج العرب بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 عقب التعادل سلبيا في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال خالد سطوحي عبر قناة "صدى البلد" تعليقا على المباراة: "خوض نهائي الكأس طمأننا بقدرتنا على خوض نهائي آخر، صعوبة لقاء السوبر أن الأهلي أراد تعويض فقدان لقب الدوري وهذا صعب المباراة علينا".

وعن سبب الاعتماد على طريقة دفاعية قال: "حضرنا للمباراة في فترة قليلة وتفاصيل المباراة كثيرة وخطتنا كانت دفاعية أكثر منها هجومية نظرا لقلة الخيارات الهجومية ورحيل المهاجمين الثلاثة من فريقنا وعدم وجود سوى كريم الطيب".

وأضاف "ولم نكن جاهزين لخوض 90 دقيقة لن أكذب، حاولنا أن ندافع ونجعل المباراة تسير بإيقاع بطئ، الوصول لركلات الترجيح كان ضمن السيناريوهات الموضوعة لنا ونجحنا في الفوز".

وعن زميله في قلب الدفاع علي الفيل وتألقه قبل استبداله بسبب الإصابة قال :"اللعب مع علي الفيل سهل جدا نلعب سويا بدون أن نتحدث، ومن الصدفة أن بديله في اللقاء مصطفى الزناري في التدريبات قبل المباراة كنا في نفس الفريق في التقسيمة فهذا سهل علينا اللعب سويا حينما شارك".

وعن العروض المقدمة لضمه قال: "رئيس النادي أغلق الباب أمام الجميع قال نريد أن نصنع الإنجازات لطلائع الجيش، ربما بعد التتويج بكأس السوبر يختلف الحديث".