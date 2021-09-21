الزمالك يهنئ طلائع الجيش بالفوز بلقب السوبر أمام الأهلي

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 23:13

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب بالتهنئة لنادي طلائع الجيش بالفوز بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي.

وتوج طلائع الجيش بلقب كأس السوبر لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي في ملعب برج العرب بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 عقب التعادل سلبيا في الوقتين الأصلي والإضافي.

ونشر موقع الزمالك الرسمي بيانا أوضح خلاله أن إدارة النادي تهنئ الطلائع والمدير الفني للفريق عبد الحميد بسيوني بالتتويج بلقب السوبر للمرة الأولى في تاريخه.

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وتمنى أعضاء إدارة الزمالك عن أمنيتهم بالتوفيق لطلائع الجيش في الفترة المقبلة.

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