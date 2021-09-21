إنتر يحول تأخره للفوز بثلاثية ويتصدر الدوري.. وأتالانتا يتخطى عقبة ساسولو

حول فريق إنتر تأخره أمام فيورنتينا بهدف دون رد إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وتصدر إنتر مسابقة الدوري الإيطالي مؤقتا برصيد 13 نقطة من خمس جولات قبل مباراتي نابولي وميلان في نفس الجولة.

وافتتح فيورنتينا التسجيل في الدقيقة 23 عن طريق سوتيل بهدف تقدم أصحاب الأرض في الشوط الأول.

وجاءت صحوة إنتر في الشوط الثاني إذ نجح ماتيو داميان في تسجيل التعادل بالدقيقة 52 وتقدم إدين دجيكو سريعا في الدقيقة 55.

ونجح إيفان بيريسيتش في قتل المباراة في الدقيقة 87 بهدف ثالث.

أما أتالانتا فتخطى عقبة ساسولو بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد في نفس الجولة من الدوري الإيطالي.

وتقدم أتالانتا بهدفين عن طريق روبن جوسينس وزاباكوستا في الدقيقتين 3 و37 بينما قلق بيراردي الفارق في الدقيقة 44.

ولم ينجح ساسولو في إدراك التعادل طوال الشوط الثاني ليخطف أتالانتا نقاط المباراة.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع مؤقتا بعد خمس جولات بينما تجمد رصيد ساسولو عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر بعد الخسارة الثالثة على التوالي.