وكيله لـ في الجول: محمد الصالح يقترب من الانتقال إلى الإسماعيلي

اقترب محمد الصالح مدافع المصري السابق من الانتقال إلى صفوف الإسماعيلي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد صالح النادي : المصري

وقال خالد سليمان وكيل محمد الصالح لـFilGoal.com: ""الاسماعيلي اقترب من التعاقد مع محمد الصالح ومن المتوقع أن يتم الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما أنهى اللاعب عقده مع المصري".

وواصل "اتفقنا على كافة الأمور وننتظر التوقيع على العقود لإتمام الانتقال".

وأكمل ""البعض تحدث عن أن اللاعب شارك في تدريبات الإسماعيلي مؤخرا للاختبار لكن هذا خاطئ، اللاعب يشارك في التدريبات لتجهيزه في فترة الإعداد حتى إتمام الاتفاق وتوقيع العقود".

اللاعب صاحب الـ28 عاما سينتقل للدراويش في صفقة انتقال حر وشارك مع المصري في 10 مباريات سجل خلالهم هدفا وحيدا.