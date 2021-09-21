ليفربول وسيتي يعبران بسهولة لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تأهل ليفربول ومانشستر سيتي إلى ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2021-2022 بفوزين سهلين اليوم الثلاثاء على نورويتش سيتي (3-صفر) وويكمب واندررز (6-1) على الترتيب.

في ملعب كارو رود خاض ليفربول المباراة بلاعبيه البدلاء وغاب عنه نجومه وعلى رأسهم الأيقونة محمد صلاح.

في الدقيقة الرابعة سجل الياباني تاكومي مينامينو ثم عزز زميله ديفوك أوريجي النتيجة في الدقيقة 50 ونال الأول من الشباك مرة أخرى في الدقيقة 80.

وفي ملعب الاتحاد خاض سيتي حامل اللقب لقاء سهلا ضد ويكمب المنتمي لدوري الدرجة الثالثة.

لكن الضيوف فاجأوا زملاء كيفن دي بروين بهدف براندون هانلان في الدقيقة 22.

ليرد سيتي بقوة بأهداف دي بروين وفيل فودين وفيران توريس وكول بالمر في الدقائق 29 و45 و71 و88 على الترتيب وأحرز الجزائري رياض محرز ثنائية في الدقيقتين 43 و83.

وفي لقاء ماراثوني فاز كوينز بارك رينجرز على ضيفه إيفرتون بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وتأهل إلى ثمن النهائي فريق بيرنلي بإسقاط ضيفه روشديل بنتيجة 4-1 وفاز بريستون نورث إند بنتيجة 4-1 على تشيلتنهام تاون.

وسحق برينتفورد ضيفه أولدهام أثلتيك بسباعية دون رد وفاز ستوك سيتي على مضيفه واتفورد بنتيجة 3-1.

وسقط ويجان في ملعبه أمام سندرلاند بنتيجة 2-صفر وفاز ساوثامبتون على مضيفه شيفيلد يونايتد بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وبركلات الترجيح أيضا فاز ليدز يونايتد على مضيفه فولام بعدما انتهى الوقت الأصلي بدون أهداف.

ويستكمل دور الـ32 يوم الأربعاء بست مواجهات أبرزها مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد ويلعب تشيلسي أمام أستون فيلا.

وتحدد القرعة مواجهات الدور ثمن النهائي الذي يجري في 25 أكتوبر المقبل.