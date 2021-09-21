بسيوني: بطولة تاريخية أمام الأهلي في لقاء فُرض علينا

أعرب عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على الأهلي وتتويجه بلقب السوبر المصري.

وتوج طلائع الجيش بلقب كأس السوبر لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي في ملعب برج العرب بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 عقب التعادل سلبيا في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتحدث عبد الحميد بسيوني عقب المباراة لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "قاتلنا وفزنا على بطل كبير هو الأهلي".

وأكمل "حققنا بطولة تاريخية لأن فريقنا اجتمع منذ أسبوع فقط هناك بعض اللاعبين لم ينضموا لنا حتى الآن".

وأتم بسيوني "فُرض علينا اللقاء وكنا على قدر التحدي".