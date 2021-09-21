أحمد سمير: بطولة تاريخية أمام أفضل فريق في مصر وإفريقيا.. وأي لاعب يود اللعب للأهلي

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 22:35

كتب : FilGoal

أحمد سمير

"تعبنا كثيرا لنصل لتلك المرحلة وتكلل مجهودنا ببطولة" هكذا تحدث أحمد سمير لاعب طلائع الجيش عقب التتويج بكأس السوبر المصري لأول مرة في تاريخ ناديه.

وتوج طلائع الجيش بلقب كأس السوبر بعد الفوز على الأهلي في ملعب برج العرب بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 عقب التعادل سلبيا في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتحدث أحمد سمير لقناة "أون تايم سبورتس 1" عقب المباراة قائلا: "تعبنا كثيرا لنصل لتلك المرحلة وتكلل مجهودنا ببطولة".

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وواصل "هذا الجيل سطر اسمه بحروف من ذهب بالحصول على بطولة صعبة وغالية أمام الأهلي أفضل فريق في إفريقيا ومصر، أتمنى أن تكون بداية أفضل لما هو قادم".

وعن لعب فريقه الدفاعي قال: "لا نلعب دفاع منطقة، قسمنا المباراة فقط، عدنا من توقف ونواجه فريقا كبيرا وجزأنا المباراة لنستطيع إكمال اللقاء".

أما عن اتهامه بعدم اللعب بنفس المستوى في المباريات الأخرى مثلما يتألق في المباريات الكبرى قال: "ألعب في كل المباريات بنفس المستوى ربما أظهر بشكل أفضل في المباريات الكبرى بسبب المجهود المبذول مني".

وبسؤاله عن هل يمني نفسه باللعب للأهلي أجاب سمير "قلتها من قبل أي لاعب يود اللعب في النادي الأهلي ليس سمير فقط، إن كُتب لي فسوف يحدث وإن لم يُكتب لي فلن تحدث".

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