بعد اللقب الأول في تاريخه.. طلائع الجيش ينضم إلى 13 ناديا مصريا توجوا بألقاب محلية

كتب طلائع الجيش اسمه بحروف من ذهب بعد تحقيق اللقب الأول في تاريخه لينضم إلى 13 ناديا مصريا توجوا بألقاب محلية.

وبات طلائع الجيش خامس فريق يتوج بلقب السوبر المصري بعد أندية الأهلي والزمالك والمقاولون العرب وحرس الحدود.

وانضم طلائع الجيش إلى 13 ناديا مصريا آخرين توجوا بالألقاب المحلية وهم (الأهلي - الزمالك - الإسماعيلي - الترسانة - غزل المحلة - الأولمبي - المقاولون العرب - المصري - الاتحاد السكندري - إنبي - حرس الحدود - الترام - القناة).

ولم يحقق الثلاثية المحلية سوى ثلاثة أندية فقط وهم الأهلي والزمالك والمقاولون.

وجاءت الأندية المتوجة بلقب السوبر كالآتي: (5 أندية)

- الأهلي (11 مرة)

- الزمالك (4 مرات)

- طلائع الجيش (مرة واحدة)

- المقاولون العرب (مرة واحدة)

- حرس الحدود (مرة واحدة)

وجاءت الأندية المتوجة بلقب الدوري المصري: (7 أندية)

- الأهلي (42 مرة)

- الزمالك (13 مرة)

- الإسماعيلي (3 مرات)

- الترسانة (مرة واحدة)

- غزل المحلة (مرة واحدة)

- الأولمبي (مرة واحدة)

- المقاولون العرب (مرة واحدة)

وجاءت الأندية المتوجة بلقب كأس مصر: (12 ناديا)

- الأهلي (37 مرة)

- الزمالك (27 مرة)

- الاتحاد السكندري (6 مرات)

- الترسانة (6 مرات)

- المقاولون العرب (3 مرات)

- الإسماعيلي (مرتان)

- الأولمبي (مرتان)

- إنبي (مرتان)

- حرس الحدود (مرتان)

- المصري (مرة واحدة)

- الترام (مرة واحدة)

- القناة (مرة واحدة)