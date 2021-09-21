سواريز يقهر خيتافي بريمونتادا تمنح أتليتكو صدارة الدوري

ارتقى أتليتكو مدريد مؤقتا لصدارة ترتيب الدوري الإسباني بعدما قلب تأخره إلى فوز بنتيجة 2-1 اليوم الثلاثاء على مضيفه خيتافي في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ورفع أتليتكو، حامل لقب الدوري، رصيده إلى 14 نقطة مبتعدا بنقطة عن ريال مدريد الوصيف، بينما ظل خيتافي بلا رصيد ويحتل المرتبة 19.

وسجل خيتافي هدفه في الدقيقة 45 بضربة رأس رائعة لستيفن ميتروفيتش لكن اضطر لإكمال اللقاء منقوصا بعد طرد مباشر للاعبه كارلس ألينيا في الدقيقة 74 إثر تدخل قوي على ماتيوس كونيا.

وعادل سواريز النتيجة لفريق روخيبلانكوس في الدقيقة 76 بعدما سدد الكرة في الشباك من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة ماريو هيرموسو.

وأبى سواريز المهاجم المخضرم إلا توجيه ضربة قاضية لخيتافي بهدف ثان في الدقيقة 90 بضربة رأس متقنة لم يستطع الحارس ديفيد سوريا التصدي لها.

وبذلك عاد فريق روخيبلانكوس لسكة الانتصارات بعدما تعادل بدون أهداف أمام بورتو وأتلتيك بلباو في دوري أبطال أوروبا والدوري على الترتيب.

ويحل أتليتكو ضيفا على ديبورتيفو ألافيس يوم السبت ثم يواجه مضيفه ميلان في دوري الأبطال يوم 28 سبتمبر.