الاتحاد يعلن ضم عبد المنصف.. والحارس يشارك في المران مباشرة

أعلن الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء ضمه لحارس المرمى محمد عبد المنصف قادما من صفوف وادي دجلة.

وشارك عبد المنصف في المران مباشرة استعدادا لخوض منافسات الدوري في موسمه الجديد.

وأصبح عبد المنصف هو الصفقة رقم 11 لزعيم الثغر خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وضم الاتحاد كل من أحمد يحيى ومحمد مجدي ومحمد عبد السلام ومصطفى محمود "عفروتو" وسعيدو سيمبوري ونادر رمضان وساليفو مورو وأحمد عادل "ميسي" وبنيامين بواتنج وأجوستينو مابولولو.

وأعلن عبد المنصف في وقت سابق عبر FilGoal.com انضمامه إلى الاتحاد السكندري بعقد يمتد لموسمين.

عبد المنصف (44 عاما) رحل عن وادي دجلة بعد أن لعب في صفوفه منذ صيف 2017.

وشغل عبد المنصف منصب مدير الكرة في وادي دجلة بجانب كونه قائد وحارس مرمى الفريق خلال الموسم الماضي.

وخاض عبد المنصف 127 مباراة بقميص وادي دجلة، خرج خلالها بشباك نظيفة في 32 مناسبة.

وسبق لـ "أوسة" اللعب في مزارع دينا، والزمالك، والجونة، وإنبي، كما توج مع منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية 2006 و2008.

وعوض الاتحاد السكندري رحيل حارسه محمد صبحي الذي انتهت إعارته وعاد للزمالك قبل أن ينتقل إلى فاركو.