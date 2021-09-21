مران الزمالك - التدرب على التسديد والكرات العرضية.. وتألق السعيد وعاشور وزيزو

تدرب لاعبو الزمالك مساء الثلاثاء على التسديد على المرمى بالإضافة إلى التعامل مع الكرات العرضية المرسلة من الجانبين.

وذكر الموقع الرسمي للزمالك أن الثلاثي عمر السعيد وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" تألق خلال الحصة التدريبية.

ومنح المدرب باتريس كارتيرون تعليمات فنية للاعبين وشرح لهم بعض الأخطاء التي ارتكبوها خلال المران.

وأدى اللاعبون تدريبات استشفائية في ملعب فندق إقامتهم بمنطقة برج العرب بالإسكندرية.

ويستعد الزمالك للموسم الجديد بمعسكر في برج العرب.

ويلعب الزمالك منتصف الشهر المقبل ضد مضيفه توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وبعد أسبوع يستضيف لقاء الإياب.

وسيلعب الزمالك ضد أسوان في نصف نهائي كأس مصر في موعد يتحدد لاحقا.